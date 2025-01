5 Tips Dukung Resolusi Sehat di Tahun Baru 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Hidup sehat menjadi salah satu resolusi yang umum dimiliki masyarakat pada pergantian tahun, termasuk Tahun Baru 2025. Kesehatan dan kesejahteraan bahkan menjadi prioritas bagi banyak konsumen Herbalife di Asia Pasifik. Menurut Nutrition Education and Training Lead, Asia Pacific, Herbalife Vipada Sae-Lao setiap orang dapat memperoleh peningkatan signifikan pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan dengan mengambil pendekatan holistik.

Faktanya, penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Journal of American College of Cardiology menemukan bahwa berjalan 2.600 – 8.800 langkah per hari dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah (kematian semua penyebab).