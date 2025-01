Alasan Makanan Ini Tak Boleh Dipanaskan dengan Microwave, Termasuk Telur Rebus

"Memanaskan lagi telur rebus menyebabkan uap dan tekanan terbentuk di putih telur dan bisa membuatnya meletup saat dipotong. Letusan bisa terjadi di microwave, piring, atau yang menakutkan di dalam mulut saat digigit," ujar Amanda Holtzer, pakar diet di New Jersey, kepada Fox News Digital .

Makanan kaya vitamin C

Vitamin C larut dalam air dan sangat sensitif pada panas. Holtzer mengimbau tak memanaskan makanan kaya vitamin C di microwave. Contoh makanan antara lain brokoli, paprika, beri-berian, dan sayuran berdaun hijau.