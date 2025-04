TEMPO.CO, Jakarta - Drama. Satu kata yang mewakili selusin koleksi busana Anniesa Hasibuan yang ditampilkan di Muslim Fashion Festival (MUFFEST) di Jakarta Convention Center pada Sabtu malam, 8 April 2017. Sebelum pagelaran busana dimulai, Anniesa Hasibuan menjelaskan sebagian look-nya itu sudah diperagakan dalam New York Fashion Week (NYFW) yang berlangsung pada Februari lalu.



“Koleksi Anniesa Hasibuan (AHA) itu ciri khasnya outer, jacket, bomber jacket, dan long cardigans, jadi potongannya lebih yang loose,” katanya. “Aku mencoba memadukan semuanya menjadi simple ready to wear, tapi tetap elegan.”



Pada deretan busana tersebut, Anniesa Hasibuan menggunakan bahan sifon, satin silk, dan jaguar. “Selera AHA itu glamor, simple touch, elegan, dan detail. Jadi enggak polos banget,” ujar Anniesa Hasibuan.







Anniesa Hasibuan menjelaskan insipirasi model busana ini muncul dari drama kehidupan. “Apalagi perempuan ya, hidupnya tak jauh-jauh dari drama. Terkadang sedih, susah, senang, semua bercampur jadi satu,” ujarnya. Namun dari semua itu, ada pesan yang disisipkan Anniesa pada koleksi pakaiannya, “tetap ada sisi strong woman, itu yang ingin aku sampaikan.”







Dalam peragaan busana kolaborasi dengan Wardah ini, para model yang mengenakan busana Anniesa Hasibuan akan menampilkan model riasan serene yang menjadi salah satu tren makeup 2017. “Makeup-nya lembut dan menyejukkan hati,” kata Anniesa. “Kalau busana sudah ok, maka makeup harus bagus juga.”







Beberapa koleksi yang sama yang ditampilkan Anniesa Hasibuan di MUFFEST dan NYFW antara lain, busana dengan menggunakan atribusi bulu serta rampel atau banyak lipitan pada rok dan atasan. Bedanya, jika di NYWF Anniesa bermain dengan banyak warna, seperti putih, perak, dan warna tembaga, di MUFFEST Anniesa menyuguhkan nuansa yang lebih kalem, seperti merah muda, hijau muda, krem, dan kuning emas.







