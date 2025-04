Anniesa Hasibuan Tampilkan Koleksi Lebaran 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana Anniesa Hasibuan meluncurkan koleksi siap pakai bertema Flomix untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Koleksi ini menghadirkan pakaian dengan model loose, ringan, dan warna-warna lembut.



Dalam koleksi Flomix, Anniesa Hasibuan menggabungkan beberapa potongan dari trunk show dan koleksi yang dipamerkan di New York Fashion Week 2016. “Flomix ini cosmo flow dengan kombinasi New York Fashion Week D’Jakarta,” ujar Anniesa Hasibuan usai fashion show peluncuran koleksi Flomix di Metro Departemen Store Plaza Senayan, Jakarta, Kamis 13 April 2017. (Baca: Gemerlap D'Jakarta Karya Anniesa Hasibuan di JFW 2017)





Flomix dari Anniesa Hasibuan.



Warna-warna yang ditampilkan dalam koleksi adalah warna abu-abu, off white, pink, hijau bernuasa pastel dan lembut. Anniesa Hasibuan juga memasukkan motif bunga sakura di dalam koleksi ini serta hiasan berupa obi khas Jepang. “Aku lagi senang printing, motif sakura ini terinspirasi waktu aku ke Jepang,” ujarnya. (Baca: Anniesa Hasibuan Tampilkan Drama di Muffest 2017)







Jenis busana dalam koleksi Flomix terdiri dari dress, outer, celana panjang, atasan, blazer, vest, dan bomber jacket. Bahan yang digunakan berupa sifon, satin, sutra yang nyaman dan tidak panas. Kendati koleksi Anniesa Hasibuan identik dengan busana muslim, dia mengatakan deretan pakaian ini tak hanya dapat dikenakan wanita berhijab karena cutting-nya lebih luwes dan sederhana.





Flomix dari Anniesa Hasibuan.



Koleksi Flomix juga menandakan mereka Anniesa Hasibuan (AHA) masuk ke pasar ritel untuk pertama kalinya. Sebab, koleksi ready to wear ini hanya dijual di Metro Departement Store dengan kisaran harga Rp 600 ribu sampai Rp 2 juta. “Kami bekerja sama dengan Metro Departement store karena dapat menjangkau semua segmen wanita, dari remaja sampai wanita karier,” ujarnya.







Koleksi Flomix hanya tersedia di dua cabang Metro Departemen Store, yaitu Plaza Senayan dan Pondok Indah. Kedepannya Anniesa Hasibuan berencana menjajaki Kota Bandung untuk pasar ritel berikutnya, meski masih melihat permintaan pasar dulu. (Baca: Anniesa Hasibuan Hamil 7 Bulan, Disebut Anak Mahal)



Marketing Communication Metro Departemen Store, Scelia Febiana mengatakan secara khusus menggandeng Anniesa Hasibuan untuk koleksi Idul Fitri 2017. “Modest fashion sangat berkembang pesat saat ini, dan Anniesa Hasibuan salah satu desainer yang berkiprah di mancanegara lewat New York Fashion Week,” ujarnya.



NIA PRATIWI



