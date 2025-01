Arti Kata GWS dalam Bahasa Gaul, Sinonim, hingga Contoh Penggunaannya

GWS artinya Get Well Soon. Jika Anda masih bingung dengan arti kata GWS, berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang arti, sinonim, dan contoh penggunaannya.

GWS Artinya

Mengutip dari laman Grammarly, GWS adalah singkatan dari "Get Well Soon," yang dalam bahasa Indonesia berarti "semoga cepat sembuh" atau "lekas sembuh."