TEMPO.CO, Jakarta - Entah serius atau tidak, bintang kawakan Sophia Loren jika ditanya resep awet mudanya selalu menjawab, "Selalu mandi dengan minyak zaitun." Wanita 81 tahun ini menyatakan sudah puluhan tahun berkarib dengan minyak yang kerap dikonsumsi secara utuh ini.



Tapi mungkin tidak untuk mandi dalam arti yang sebenarnya. Menelusuri berbagai fakta sejarah, minyak zaitun adalah salah satu kunci kecantikan para putri pada masa lampau. Dalam cerita Mesir kuno, kaum wanita pada masa Firaun berkuasa disebut-sebut memelihara dan membersihkan kulitnya dengan minyak yang dijuluki sebagai emas cair tersebut. Hal yang sama dilakukan Cleopatra.



Kini Anda pun bisa menggunakannya untuk merawat kecantikan kulit, rambut, dan kuku. Hanya, yang harus diperhatikan adalah memastikan minyak yang Anda beli betul-betul murni. Seperti dilansir Huffington Post, banyak produk minyak zaitun di pasaran yang sudah diencerkan dengan minyak yang lebih murah dan ditambah pewarna.



Berikut ini enam cara kreatif menggunakan minyak zaitun extra virgin untuk memperbaiki kulit, rambut, dan kuku Anda agar selalu awet cantik.



Pelembap

Minyak zaitun penuh akan kandungan lemak sehat serta vitamin A dan E yang bersifat menenangkan kulit. Gunakan untuk melembutkan bintik-bintik kasar (seperti kaki pecah-pecah) dan pada daerah sensitif, seperti di bawah mata. Mengoleskan tipis-tipis minyak ini setelah mandi menjamin kelembapan kulit sepanjang hari.



Memelihara kecantikan bibir

Vitamin A dan E dalam minyak zaitun juga membantu mengatasi bibir pecah-pecah dan kering agar kembali lembap dan kenyal serta bersinar secara alami. Oleskan sedikit dengan jari telunjuk Anda. Atau jika bibir sangat kering, campurkan dengan minyak kelapa dan madu kemudian dioleskan sebelum tidur.



Make up remover

Seperti minyak kelapa, minyak zaitun adalah make up remover yang sangat efektif, terutama untuk riasan mata. Tuangkan sedikit minyak ini ke bola kapas dan usapkan secara ringan hingga semua make up terangkat. Bilas dengan air hangat untuk menghilangkan residu yang tertinggal dan tepuk-tepuk dengan lap halus untuk mengeringkan.



Serum alami rambut

Alih-alih membeli serum rambut di toko kosmetik, gunakan minyak zaitun untuk menghaluskan dan memelihara helai rambut Anda. Tuangkan minyak pada telapak tangan dan gosokkan secara lembut di antara helai rambut. Jika rutin digunakan, rambut akan tampil lembut dan bercahaya.



Penguat kuku

Pijatlah dengan lembut bagian atas telapak tangan Anda dengan minyak zaitun hingga ke kutikula kuku, terutama bagi Anda yang kukunya gampang retak. Untuk perawatan yang lebih intensif, rendam tangan dalam mangkuk berisi air hangat dengan campuran minyak zaitun selama sepuluh menit sebelum mulai merapikan kuku. Ini adalah cara yang bagus untuk menjaga kuku sehat dengan vitamin alami.



Minyak untuk bercukur

Minyak zaitun adalah pelumas alami. Minyak ini juga menyediakan penghalang yang bagus dan hasil yang halus seperti krim cukur yang dibeli di toko. Cipratkan sedikit minyak ke telapak tangan Anda dan tepuk-tepukkan ke bagian yang akan dicukur bulu-bulunya.



INDAH P.