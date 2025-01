Batas Konsumsi Gula Harian Berdasarkan Usia

TEMPO.CO, Jakarta - Konsumsi gula memang memberikan energi cepat bagi tubuh, namun jika dikonsumsi berlebihan, gula dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena itu, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit tersebut, memperhatikan batas konsumsi gula harian penting untuk dilakukan, terlebih menyesuaikan usia dalam konsumsi gula.

Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan gula harian yang berbeda. Dan dengan memahami batasan ini dapat membantu menjaga pola makan yang lebih sehat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerangkan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

Kementerian Kesehatan merekomendasikan batas konsumsi harian untuk masing-masing zat tersebut, yaitu 50 gram atau 4 sendok makan gula, 2.000 miligram natrium (setara dengan 5 gram atau 1 sendok teh garam), dan 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng.

Kebiasaan mengonsumsi gula, garam, dan lemak dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018, prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas meningkat dari 15,4 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018.

Indonesia juga menghadapi masalah obesitas pada anak-anak, di mana prevalensinya pada usia 5-19 tahun meningkat dari 2,8 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2016 naik menjadi 6,1 persen. Di kategori remaja usia 13-17 tahun, sekitar 14,8 persen mengalami kelebihan berat badan, sementara 4,6 persen menderita obesitas.

Melansir dari Medical News Today “Does the body need sugar? How much to consume”, gula merupakan salah satu jenis karbohidrat yang kemudian dipecah oleh tubuh. Gula terdiri dari beragam jenis yang memiliki struktur molekul yang berbeda-beda.

Monosakarida adalah bentuk gula yang paling sederhana karena terdiri dari hanya satu molekul gula. Beberapa contoh monosakarida meliputi:

Glukosa

Galaktosa, yang terdapat dalam susu

Fruktosa, gula yang banyak ditemukan pada buah-buahan

Gula yang berbahaya bagi kesehatan adalah gula yang ditambahkan ke makanan olahan, daripada gula alami yang biasanya terkandung dalam buah-buahan. American Heart Association (AHA) menyarankan asupan gula harian maksimum kurang dari 36 gram atau sekitar 9 sendok teh untuk laki-laki, kurang dari 25 gram atau 6 sendok teh untuk perempuan, serta kurang dari 25 gram untuk anak-anak berusia 2-18 tahun dalam satu hari.

Berikut ini adalah rekomendasi konsumsi gula harian berdasarkan usia:

Usia 2–4 tahun: maksimal 15–16 gram gula

Usia 4–7 tahun: maksimal 18–20 gram gula

Usia 7–10 tahun: maksimal 22–23 gram gula

Usia 10–13 tahun: maksimal 24–27 gram gula

Namun, di sisi lain, gula memiliki peran penting dalam tubuh. Gula atau karbohidrat merupakan zat yang menyediakan energi bagi tubuh. Tubuh akan memecah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi glukosa, lalu masuk ke aliran darah.

Menurut American Heart Association (AHA), tubuh tidak membutuhkan gula tambahan untuk berfungsi dengan sehat dan normal.Gula alami tersedia dengan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Misalnya, di samping fruktosa, buah mengandung serat dan berbagai vitamin dan mineral. Dan sebaliknya, sebagian besar makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan justru kurang memberikan nutrisi. Misalnya, minuman ringan, minuman buah dan jus, minuman olahraga atau energi, serta kopi dan teh.

Memperhatikan batas konsumsi gula harian yang tepat untuk setiap usia dan menjaga pola makan yang lebih baik adalah langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh. Pentingnya selalu memperhatikan asupan gula di setiap tahap kehidupan dapat berguna dalam mendukung kesehatan tubuh secara maksimal.

Pilihan Editor: 5 Cara Negara Cegah Konsumsi Berlebihan Minuman Manis, Indonesia Pilih Pendekatan Pajak