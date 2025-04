Busana Mbok Jamu Gendong Antar Kevin Raih Miss International 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Miss Indonesia 2017 Kevin Liliana mengenakan busana Mbok Jamu Gendong di sela-sela ajang Miss International 2017, di Tokyo, Jepang, Selasa 14 November 2017.



Gadis berusia 21 tahun asal Bandung itu akhirnya berhasil menyabet gelar Miss International 2017 setelah mengalahkan 65 wanita cantik yang menjadi perwakilan dari sejumlah negara dalam ajang yang malam finalnya diselenggarakan di Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Jepang, itu.



Sama seperti kontes kecantikan dunia lainnya, Miss International juga mengharuskan pesertanya menunjukkan kostum nasional atau national costume dari negaranya masing-masing. Pilihan busana nasional kali ini bertemakan sesuatu yang unik dan tak biasa, yaitu “Mbok Jamu and Ancient Secret Potion" atau "Mbok Jamu dan Rahasia Ramuan Kuno".



Kevin Lilliana dalam busana Mbok Jamu untuk Miss International 2017. Instagram Official Puteri Indonesia

Annisa Febby atau Anissa Banyuwangi adalah perancang busana Mbok Jamu yang dikenakan Kevin Lilliana di ajang Miss International 2017. Kostum mbok jamu berwarna ungu dan penuh payet. Bawahannya berupa kain batik yang disebut Dilem Sempleh atau motif bunga dari Banyuwangi kini sudah langka. "Busana ini mengandung filosofi keanggunan dan kecantikan," kata Annisa.



Kevin mengenakan busana ala mbok jamu, lengkap dengan caping, ember kecil dari rotan, dan bakul berisi botol jamu. Bakul rotan, ember rotan, dan caping berhias payet dan bunga-bungaan kering dari aneka rempah Indonesia, salah satunya bunga lawang. Botol jamunya juga akan berisi jamu asli Indonesia.



"Total ada delapan botol, tapi tak diisi semua karena terlalu berat. Jadi, hanya satu botol akan diisi jamu temulawak," ujar Annisa. Annisa juga mengatakan bahwa jamu temulawak menjadi pilihannya untuk dibawa ke panggung internasional karena rasanya yang manis.