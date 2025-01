Cara Menanam Hidroponik di Rumah

Dikutip dari situs web University of Minnesota Extension untuk memilih tanaman yang cocok dengan sistem ini mempertimbangkan seberapa banyak cahaya dan panas yang didapat. Adapun tanaman yang tumbuh dalam sistem hidroponik termasuk selada, herba, sawi, kangkung. Sayuran berdaun hijau lainnya seperti bayam dan lobak Swiss juga cocok untuk sistem hidroponik. Ada juga tomat dan mentimun merupakan pilihan yang populer.

Meskipun beberapa publikasi hidroponik menyarankan pendekatan set it and forget it, yakni air tidak pernah diganti. Ini hanya boleh dilakukan untuk tanaman berumur pendek seperti selada, yang dapat dipanen dalam 6 pekan hingga 7 pekan.