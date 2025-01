Di 2017 Ini Shape of You-nya Ed Sheeran Kalahkan Despacito

TEMPO.CO, Jakarta - Jika membicarakan lagu paling hits di tahun 2017, Despacito pasti yang pertama ada dalam bayangan. Tapi menurut catatan Spotify, lagu yang paling sering didengarkan adalah Shape of You karya Ed Sheeran, bukan Despacito lagu dari Luis Fonsi



Ya, lagu super hits Despacito ternyata masih kalah populer dengan Shape of You dari Ed Sheeran. Selain itu, hits dari kolaborasi The Chainsmokers dan Coldplay yang berjudul Something Just Like This dan lagu populer dari DJ Khaled yang berjudul I'm the One juga masuk lima besar dari lagu yang paling sering distreaming di tahun ini.



Berikut 5 lagu yang paling sering distreaming di Spotify pada tahun 2017:



1. Shape of You Ed Sheeran

2. Despacito (Remix) Luis Fonsi, Daddy Yankee dan Justin Bieber

3. Despacito Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

4. Something Just Like This The Chainsmokers ft. Coldplay

5. I m the One DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo dan Lil Wayne



Meskipun lagu Despacito sangat populer hingga ke seluruh penjuru dunia, tapi ternyata lagu hits Ed Sheeran, Shape of You lebih banyak distreaming di Spotify pada tahun 2017