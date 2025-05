TEMPO.CO, Jakarta - Toko Disney di seluruh dunia akan menjual pernak-pernik film Star Wars: The Force Awakens mulai 4 September.



Pernak-pernik itu keluar sebelum film yang baru akan rilis 18 September dan diharapkan penjualannya naik setelah peluncuran film, lapor Reuters.



4 September mendatang, toko-toko Disney dan retail lainnya akan buka pada 00:01 untuk menjual mainan, buku, komik, aplikasi, pakaian, e-book, dan pernak-pernik lainnya, kata Walt Disney CO.



Salah satu produk baru yang akan diluncurkan adalah Kylo Ren, musuh bertopeng dari Star Wars: The Force Awakens.



Perusahaan tersebut juga meminta penggemar Star Wars untuk mengunggah pengalaman mereka pada 4 September di jejaring sosial dengan tagar #ForceFriday dan "MidnightMadness.