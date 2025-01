Dokter: Besaran Kalori Makan Bergizi Gratis Sesuai Pedoman Gizi Seimbang

Program Makan Bergizi Gratis menyasar anak dan remaja di tingkat SD hingga SMA. Pemberian Makan Bergizi Gratis per porsi telah disesuaikan dengan kebutuhan kalori, yakni sebesar 600 kalori untuk siswa SMP dan 300 kalori kepada siswa SD.

Luciana mengatakan berdasarkan besaran Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2019, anak usia 7-9 tahun membutuhkan sekitar 1.650 kilo kalori per hari dan anak usia 10-12 tahun membutuhkan sekitar 1.900-2.000 kilo kalori per hari. Sementara pada remaja usia 13-18 tahun, mereka membutuhkan lebih banyak kalori yaitu sekitar 2.100-2.650 kkal per hari.