Empat Masalah Utama Diabetes di Indonesia, ini Penanganannya

TEMPO.CO , Jakarta - Corporate Vice President of Oceania and Southeast Asia, Novo Nordisk, Sebnem Avsar Tuna mengatakan ada empat hal utama yang menjadi masalah dalam menangani penyakit diabetes di Indonesia.

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan penyakit diabetes secara menyeluruh. Kedua, ketidakseimbangan pasokan maupun permintaan akan layanan kesehatan akibat populasi pasien yang menyebar dan dihadapkan dengan spesialis penyakit diabetes yang sangat terbatas. Ketiga, kurangnya sumber daya dalam sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. Terakhir, masih rendahnya jumlah masyarakat yang menerima pengobatan dan insulin yang tepat sehingga mengakibatkan minimnya kualitas pengobatan diabetes. “Dengan mempelajari keempat isu utama tersebut, kami yakin dapat membantu menurunkan jumlah kasus diabetes di Indonesia,” kata Sebnem. Baca: 16 Catatan Bondan Winarno tentang Fakta Penyakitnya



Dalam gelaran simposium yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan serta para Pejabat Eselon 1 dan 2 di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Hari Diabetes Sedunia 2017 mengusung tema - Woman and Diabetes, Our Right to a Healthy Future. Tema tersebut dipilih karena dewasa ini ada lebih dari 199 juta wanita yang hidup dengan diabetes di dunia dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 313 juta pada tahun 2040. Selain itu, diabetes merupakan penyebab utama kematian ke-9 pada wanita di dunia dengan 2,1 juta kematian setiap tahunnya. Artinya, ada 1 di antara 7 kelahiran dipengaruhi oleh Diabetes Gestasional.



Dengan mempertimbangkan terjadinya kondisi itu, Novo Nordisk menganjurkan pencegahan dan pengobatan diabetes yang lebih baik terutama di Indonesia melalui 4 pilar, yaitu kolaborasi dengan pemerintah, peningkatan kapasitas profesional kesehatan, edukasi terhadap pasien, dan peningkatan Kesadaran akan penyakit Diabetes. “Di Indonesia, kami berupaya untuk bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan juga para pembuat kebijakan lainnya dalam memerangi diabetes,” kata Sebnem Avsar Tuna.