Fakta Lain Manfaat Air Lemon Bagi Kesehatan, Pakar: Ada yang Perlu Diluruskan

Ahli diet klinis dan instruktur di University of Washington Medical Center di Seattle, Judy Simon, mengatakan cairan sangat penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap lancar, baik itu dengan bantuan lemon atau tidak.

Dalam sebuah penelitian pada 2020 terhadap lebih dari 4.500 orang dewasa di Turki, para peneliti menemukan bahwa mereka yang minum paling banyak air lebih dari delapan gelas per hari memiliki risiko 29 persen lebih rendah terkena sembelit dibandingkan dengan mereka yang minum air paling sedikit kurang dari empat gelas per hari.

Lemon sarat akan kandungan vitamin C, dengan memeras setengah lemon besar, dapat memberikan sekitar seperempat dari jumlah harian yang direkomendasikan. Adapun vitamin C sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan penyembuhan, serta berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menggagalkan kerusakan DNA.

Namun, tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa mengonsumsi lebih banyak vitamin C dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, baik melalui suplemen atau air lemon panas. Dalam satu tinjauan terhadap lebih dari 60 uji klinis, para peneliti menyimpulkan bahwa orang yang mengonsumsi suplemen vitamin C dosis tinggi setidaknya 200 miligram per hari tidak mengalami pilek yang lebih jarang, lebih singkat, atau lebih ringan.