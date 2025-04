Gaun Elle Fanning di Cannes 2017, Dijahit Tangan Selama 12 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Elle Fanning tampil dengan tema Unicorn saat menghadiri pembukaan Festival Film Cannes 2017 di Cannes, Perancis pada Rabu, 17 Mei 2017. Elle Fanning hadir untuk debut film terbarunya arahan sutradara Sofia Coppola, The Beguiled.



Tema unicorn tidak hanya terlihat pada makeup, warna rambut, body scrub, tapi juga pada gaun yang dipakai aktris Elle Fanning. Gaun tersebut dirancang oleh Vivienne Westwood.



Jika dilihat dari dekat, ada ilustrasi unicorn berwarna candy pink di bagian ekor. Seperti dikutip Tempo dari Vogue, ilustrasi Unicorn adalah ide Elle Fanning sendiri karena dia sangat menyukai mahluk mistik.

Elle Fanning ikut mendesain gaun tersebut bersama Vivienne Westwood dan Andreas Kronthaler. Gaun itu adalah reintrepretasi modern gaun ikonik Bird of Paradise Westwood dari koleksi Spring 2005.



Dalam film The Beguiled, pakaian Elle Fanning bergaya Amerika dari abad ke-19, seperti gaun renda Victoria dan atasan ruffle. Sementara gaun unicorn Westwood ini terinspirasi dari budaya abad ke-17 dan ke-18, seperti korset.



Gaun unicorn Elle Fanning hadir dalam material satin berwarna putih salju, dengan lukisan tangan yang terinspirasi dari lukisan The Laughing Cavalier, Frans Hals pada 1624. Karya seni tersebut menggambarkan seorang pria muda dengan kostum sutra mewah yang disulam dengan gambar lebah, panah, simbol cinta, dan lidah api, yang melambangkan "kesenangan dan penderitaan cinta".



Ada nama Elle, planet Gaia, tanda tangan Vivienne Westwood, dan unicorn, dalam warna pink yang cantik. Tim Vivienne Westwood mengatakan gaun tersebut melibatkan 10 orang, dan membutuhkan waktu lebih dari 300 jam atau 12,5 hari untuk menyelesaikannya dengan tangan.



Elle Fanning sangat puas dengan karya Vivienne Westwood. Dalam akun Instagramnya, dia menyebut gaun tersebut dibuat dengan nuansa mistik galaksi dan gaun ajaib yang luar biasa.



NIA PRATIWI



