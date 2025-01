Good Night Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Contoh Kalimatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah good night umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik percakapan di dunia nyata maupun secara virtual di media sosial.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ucapan tersebut sering dipakai oleh banyak orang dari berbagai kalangan, tidak hanya di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, tetapi juga di negara seperti Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Melansir Kamus Oxford, penggunaan kata good night yang paling awal diketahui pada periode Bahasa Inggris Pertengahan (1150-1500), dengan bukti paling awal dalam tulisan penyair, Layamon dari sekitar tahun 1275. Berikut ini penjelasannya. Arti Good Night Menurut Kamus Cambridge, good night secara harfiah artinya selamat malam. Kata tersebut diucapkan ketika orang-orang meninggalkan satu sama lain di malam hari atau sebelum tidur, serta digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang di malam hari atau ketika beristirahat.

Kemudian, berdasarkan laman Merriam Webster, good night digunakan untuk menyampaikan harapan, baik di malam hari terutama ketika seseorang akan pergi maupun tidur.

Harapan yang dimaksud adalah lawan bicara bisa beristirahat dengan nyenyak dan mimpi indah, sehingga besok pagi bangun dengan bahagia.

Senada dengan hal itu, Kamus Collins menyebutkan bahwa good night atau selamat malam diucapkan kepada seseorang di malam hari sebelum pulang atau tidur.

Dalam bahasa Inggris British, good night digunakan sebagai pengganti ungkapan konvensional untuk mengucapkan selamat tinggal, khususnya saat hendak tidur. Asal-Usul Good Night Menurut laman India CSR, frasa good night diperkirakan berasal dari abad pertengahan. Awalnya, selamat malam digunakan sebagai ucapan selamat tinggal, tetapi selanjutnya juga dipakai sebagai ucapan salam.

Asal-usul good night tidak diketahui secara pasti. Namun, pada abad pertengahan, malam hari sering dianggap sebagai waktu yang berbahaya, ketika orang-orang rentan terhadap serangan binatang buas atau penjahat.

Mengucapkan good night kepada seseorang adalah cara untuk mengungkapkan harapan agar mereka tidur dengan aman dan damai.

Frasa good night digunakan dalam banyak budaya di seluruh dunia, tetapi memiliki cara dan penafsiran yang berbeda-beda.

Misalnya, di beberapa budaya dapat diucapkan kepada semua orang yang ditemui, sedangkan di budaya lain hanya diungkapkan kepada anggota keluarga atau teman dekat. Contoh Kalimat Good Night Adapun beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata good night sebagai berikut:

- Meskipun hari ini terasa panjang, aku tetap ingin mengucapkan good night dan semoga besok harimu lebih baik.

- Sebelum tidur, jangan lupa ucapkan good night pada bintang-bintang. Siapa tahu mereka akan mengabulkan mimpimu.

- Good night, dunia! Besok aku siap lagi untuk menjelajah dan berpetualang.

- Mari kita akhiri hari ini dengan senyuman dan ucapan good night. Sampai jumpa di mimpi.

- Good night, sayang. Mimpi indah dan jangan lupa aku ya. Quote Good Night Berikut beberapa quote atau kutipan kalimat menyentuh hati dari tokoh-tokoh dunia yang menggunakan frasa good night:

- The best bridge between despair and hope is a good night’s sleep (Jembatan terbaik antara keputusasaan dan harapan adalah tidur malam yang nyenyak) – Eleanor Roosevelt.

- Good night, good night! Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night till it be morrow (Selamat malam, selamat malam! Perpisahan adalah kesedihan yang manis, sehingga aku akan mengucapkan selamat malam sampai besok) – William Shakespeare.

- Good night and good luck (selamat malam dan semoga berhasil) – Edward R. Murrow.

- Good night, good night, good night, what more is the to say than good night? (Selamat malam, selamat malam, selamat malam, apa lagi bisa diucapkan selain selamat malam?) – Jimmy Durante.