Hari Ayah Nasional, Tahu 7 Lagu tentang Ayah ini?

Lagu yang diproduksi pada 1970 ini liriknya berkisah seperti dialog antara sang ayah dengan anak laki-lakinya. Sang ayah di lagu itu memberikan nasihat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sang ayah pun menyebutkan bahwa ia pernah berada di posisi anaknya. Namun sang anak tidak tidak mau mendengarkan dan ingin tetap pergi. Lagu ini sudah sempat dinyanyikan ulang oleh grup band Boyzone, dan Ronan Keating yang berkolaborasi dengan Yusuf Islam. Berikut penggalan lagunya.



I was once like you are now

And I know that it's not easy

To be calm when you've found

Something going on

But take your time, think a lot

Think of everything you've got

For you will still be here tomorrow

But your dreams may not



7. Luther Vandross - Dance with My Father