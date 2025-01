Hari Pahlawan: Youtuber Ini Punya Pahlawan Sendiri, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa orang memiliki pandangan beragam dalam memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November itu. Ada orang yang terinpirasi dari satu tokoh tertentu, tapi tidak demikian dengan youtuber Reza Oktovian. Reza punya sosok pahlawan yang berbeda dalam menjalani kehidupannya saat ini.



Baca juga:

Intip Rahasia Sukses Dino Patti Djalal di Dunia Internasional

Mengintip Instagram Paspampres Indonesia, yang Ganteng Banyak



“Aku sendiri hahaha. Maksudnya lebih ke pengalaman hidup. Kalau pahlawan yang benar-benar kayak bantu segala macam yang berpengaruh enggak ada,” ujar Reza usai konferensi pers YouTube FanFest Indonesia 2017 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2017.



Menurut Reza, pengalaman telah membantunya dalam mengambil keputusan. Apa yang dilewatinya itu juga mengajarkannya banyak hal.



“Pengalaman bikin aku mikir what to do next,” kata Reza. (Baca: AdaTiga Pahlawan Bagi Youtubers Atta Halilintar, Siapa Mereka?)



Meski begitu, pemilik akun instagram @rapyourbae ini tetap mengingat dan menghormati jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia mengaku senang dengan sosok Soekarno.



Dulu, lanjut Reza, pahlawan Indonesia bersama-sama membela negara tanpa pandang bulu. Artinya, para pahlawan dari pelbagai ras dan suku saling bahu-membahu melawan penjajah.



“Inget aja itu karena enggak usah dipecah-pecahin kayak yang terjadi sekarang ini,” ujarnya.