Ibu-ibu di AS Pilih Nama Karakter di Star Wars untuk Bayi Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Administrasi Jaminan Sosial Amerika Serikat (US Social Security Administration) mengungkapkan tahun ini, salah satu tokoh di Star Wars menjadi nama yang paling banyak dipakai oleh bayi laki-laki, Kylo.



Seperti dilansir laman NME, Kylo Ren, yang diperankan oleh Adam Driver di Star Wars: The Force Awakens (2015), melonjak dari urutan 3.269 ke 901 pada pada 2016 lalu. Lonjakan besar lainnya terjadi untuk nama Kehlani. Nama yang diambil dari bintang R&B Kehlani Parrish yang meluncurkan album perdana SweetSexySavage awal Januari lalu itu, naik 2.487 tangga ke nomor 872.



Karakter Star Wars lainnya, Anakin, juga masih populer untuk laki-laki, berada di urutan 778. Leia pun populer untuk anak perempuan, berada di urutan 321. Adapun nama yang terinspirasi dari serial The Game of Throne”, Khaleesi populer di urutan 765, di atas Daenerys.



AS mencatat nama bayi yang dipengaruhi budaya pop sejak tahun lalu. Nama yang diambil dari serial The Walking Dead seperti Tyreese, Hershel dan Caroll melonjak signifikan. Harley Quinn dari Suicide Squad bertanggung jawab untuk kenaikan 35 persen kenaikan popularitas nama Harley.

ANTARA