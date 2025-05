Iman Bagikan Kisah Pernikahan yang Awet dengan David Bowie

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga bulan setelah ditinggal wafat suaminya, penyanyi top David Bowie, Iman membagikan kisah soal 24 tahun pernikahannya, suatu masa yang cukup lama buat pasangan terkenal dan hanya dipisahkan oleh maut. Bowie meninggal pada 10 Januari 2016 setelah 18 bulan bergulat dengan kanker.



Iman berbicara soal suaminya untuk sebuah episode acara OWN's Oprah: Where Are They Now? Menurut mantan model asal Somalia itu, di rumah, Bowie adalah sosok yang berbeda dengan di panggung hiburan.



"Kami berdua paham soal perbedaan antara pribadi dan persona. Saat di rumah, kami hanya Iman dan David. Kami bukan orang lain," ujar Iman, yang sebelumnya menikah dengan Spencer Haywood.



Lalu, apa rahasia perkawinannya yang awet? Menurut Iman, resepnya hanya karena momen yang tepat.



"Kita harus berada pada saat yang tepat dalam hidup untuk sebuah hubungan yang abadi dan hubungan itu menjadi prioritas utama dalam hidup. Bila karier jadi hal penting, jangan menikah dan punya anak," ujarnya.



"Saya tahu, sebagai wanita, pasti ingin memiliki segalanya, tapi tidak bisa sekaligus. Jadi buatlah prioritas apa yang kita inginkan pada periode tertentu. Kadang-kadang mungkin kita merasa tidak perlu menikah. Kenapa harus melakukannya?" ucap wanita berusia 60 tahun itu.



Dua bulan setelah kematian Bowie, Iman juga kehilangan ibunya. Ia juga berusaha hidup jauh dari sorotan setelah kematian suaminya. Hanya, kadang-kadang ia membagikan inspirasi lewat media sosial.



PIPIT