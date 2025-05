Ini Buku Mewarnai Khusus Untuk Orang Dewasa

TEMPO.CO, Jakarta - Mewarnai merupakan aktivitas kreatif yang biasanya dilakukan anak-anak. Untuk anak usia dini, mewarnai merupakan media pembelajaran untuk mengenal warna dan melatih motorik halus. Namun, kali ini sebuah buku mewarnai untuk orang dewasa diterbitkan pertama kalinya di Indonesia.



Buku edisi pertama yang disusun oleh Khalezza dan Tria .N tersebut berisi gambar-gambar seperti vignet, doodle yang siap diwarnai. Khalezza merupakan desainer grafis, sehingga telah terbiasa dengan dunia gambar dan mewarnai. “Mewarnai bagi saya merupakan salah satu kebutuhan, karena seringkali ide-ide kreatif muncul dari sana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juli 2015



Sementara itu, penyusun lainnya, Tria menyampaikan menggambar merupakan dunia yang sudah diminatinya sejak sekolah menengah atas untuk mengusir kejenuhan. Kebiasaan itu, lanjutnya, berulang kembali saat memasuki dunia kerja yang dalam beberapa kegiatannya membuat jenuh.



Dia menuturkan bertemu dengan berbagai orang dewasa dengan kebiasaan yang sama, setelah buku Coloring book for Adults terbit. "Saya meyakini ada dunia lain tempat bermainnya orang dewasa. Setiap orang butuh me time, waktu untuk dirinya sendiri. Coloring book for adults salah satu jawabannya,” papar Tria.



Megomentari buku tersebut, Project Manager Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Adi Damar Prasetya mengatakan buku yang sudah tersedia di toko buku di Indoensia pada pertengahan Juni lalu merupakan oase baru bagi masyarakat dalam melepaskan kepenatan.



"Ini seperti teka teki silang (TTS), ringan dan menghibur. Apalagi kemudian dari warna-warna ini dapat menjadi therapy bagi yang bersangkutan,” ucapnya.



Fajar Subchan, Direktur Trapin Consulting, menambahkan, angka-angka dan rutinitas telah membuat hidup menjadi kering dan mudah ditebak. “Buku ini menghadirkan dunia lain, gambar-gambarnya yang rumit sekaligus cantik, menghadirkan ulang petualangan dan imajinasi."



Luqman Hakim Arifin, CEO Reenebook penerbit buku tersebut, menyampaikan dalam beberapa bulan ke depan akan diterbitkan Coloring Book for Adults edisi kedua dan ketiga karena respons masyarakat yang cukup positif. Saat ini, rencana tersebut sedang dalam proses kreatif.



BISNIS.COM