TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini YouTube merilis YouTube Rewind 2015, yaitu video-video terpopuler yang paling menarik perhatian netizen, baik di Indonesia maupun secara global.



Dirilis dalam dua kategori, musik dan nonmusik, ada dua tema utama yang membuat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu karya YouTuber lokal dan program TV.



Di kategori nonmusik, 6 dari 10 video yang berhasil masuk ke daftar video terpopuler di Indonesia adalah karya YouTuber lokal, dibandingkan dengan hanya 3 dari 10 video di daftar tahun lalu.



Hal ini menunjukkan tingginya minat dan antusiasme netizen akan figur, narasi, dan hiburan yang dekat dengan keseharian mereka, seperti “28 Tipe Kaget” karya Chandra Liow, “Gue Mah Gitu Orangnya” dari LASTDAY Production, dan “Story of a Broken Home Kid” dari Azka Corbuzier.



Baik untuk Indonesia maupun global, televisi meraih sukses di tahun ini dengan kreasi format video singkat yang populer di YouTube. Untuk program televisi, dua dari 10 video terpopuler di Indonesia berasal dari channel X Factor Indonesia di mana audisi Bobi Berliandika berhasil menduduki peringkat teratas.



Secara global, 4 video terpopuler berasal dari tayangan televisi, seperti “Lip Sync Battle” dari The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dan “Mean Tweets” oleh Jimmy Kimmel Live!.



“YouTube adalah tempat untuk orang berkreasi dan berbagi konten yang unik dan relevan dengan mereka,” kata Communications Head Google Indonesia, Putri Silalahi, Kamis, 10 Desember 2015.



“Kami sangat senang melihat tren karya kreator Indonesia berhasil mendominasi video terpopuler tahun ini, dan kami tak sabar melihat lebih banyak lagi kreativitas anak bangsa bermunculan dan menemukan audiensnya di YouTube.”



10 VIDEO TERPOPULER INDONESIA 2015



Kategori Nonmusik



No. Judul Video

1. BOBY BERLIANDIKA-MIRASANTIKA (Rhoma Irama) - Audition 1 - X Factor Indonesia 2015

2. Clash of Clans: Revenge (Official Super Bowl TV Commercial)

3. SYAHRINI STICKER PARODI (edhozell + ekagustiwana) #parodisyahrini

4. Kevin Anggara: Kompilasi Video Instagram #4

5. YUDI SURYONO - GLOOMY SUNDAY (Billie Holiday) - Audition 2 - X Factor Indonesia 2015

6. 28 TIPE KAGET feat. DEVINAUREEL, TOMMYLIMMM, DANIELKEVINS

7. #GUE MAH GITU ORANGNYA

8. LINE - Nic & Mar Ep. 1 “Bonjour, Paris!”

9. Cewe jelek jadi cantik

10. Story of a Broken Home Kid



10 VIDEO TERPOPULER DUNIA 2015



Kategori Non-Musik



No. Judul Video

1. Silento- Watch Me (Whip/Nae Nae) #WatchMeDanceOn

2. Clash of Clans: Revenge (Official Super Bowl TV Commercial)

3. Crazy Plastic Ball PRANK!!

4. Love Has No Labels | Diversity & Inclusion | Ad Council

5. Lip Sync Battle with Will Ferrell, Kevin Hart and Jimmy Fallon

6. Justin Bieber Carpool Karaoke

7. 6ft Man in 6ft Giant Water Balloon - 4K - The Slow Mo Guys

8. Golden boy Calum Scott hits the right note | Audition Week 1 | Britain's Got Talent 2015

9. Dover Police DashCam Confessional (Shake it Off)

10. Mean Tweets - President Obama Edition



ERWIN Z