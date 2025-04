TEMPO.CO, Jakarta - Selama ini mimpi yang berkaitan dengan ular sering dikaitkan dengan pernikahan. Benarkah demikian? Barbara Cordon, B.J., D.D., D.M., penulis lebih dari dua lusin buku yang berkaitan dengan mimpi termasuk buku-buku terlaris di pasaran, The Dreamer’s Dictionary dan Every Dream is About the Dreamer memberikan penjelasan.



Menurut Cordon, ular yang muncul di dalam mimpi mengindikasikan bahwa ada keinginan terpendam di dalam diri Anda untuk dapat menghasilkan suatu hal yang menarik, kreatif, biasanya berhubungan dengan pekerjaan di kantor atau asmara. Misalnya, beberapa hari ke depan, Anda dan pasangan akan merayakan hari jadi. Anda tentu memiliki banyak sekali rencana untuk merayakan hari jadi tersebut, mulai dari makan malam romantis atau kado unik berupa kumpulan foto, scrapbook dan masih banyak lagi.



“Ular merupakan representasi sebuah dorongan, dorongan untuk menciptakan, menelurkan ide-ide kreatif,” ujar dia. Cordon menambahkan, “Ular merupakan simbol netral dimana maknanya didasari pada budaya si pemimpi. Misal, di Barat sana, ular sangat ditakuti, namun di Timur, ular banyak dipuja. Budaya di negara si pemimpi tinggal dapat memengaruhi interpretasi mimpi ular tersebut.”



Saat bermimpi ular, secara tidak sadar, otak Anda mengirimkan sinyal kepada Anda untuk memilih hal kreatif yang akan dilakukan dalam waktu dekat. “Detail yang Anda lihat saat mendapati mimpi ular akan menyingkap kreativitas seperti apa yang Anda butuhkan – spiritual, mental, emosional ataukah fisik – dan bagaimana kreativitas tersebut akan Anda terapkan atau tidak dalam kehidupan nyata,” jelas Cordon.



HUFFINGTON POST | ESKANISA RAMADIANI