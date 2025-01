Kelap Kelip Hello Kitty di Bandara Changi

TEMPO.CO, Singapura - Andra Alodita sedang bermain bersama anaknya di salah satu taman bermain Hello Kitty di Bandar Udara Changi, Singapura. Aura, anak Andra yang berusia 2,5 tahun, terlihat antusias memegang boneka Hello Kitty dan karakter Sanrio lainnya yang hanya sedikit lebih tinggi dari badannya. “Ini menyenangkan, saya jadi mengingat kembali masa kecil. Lagipula dengan adanya karakter ini, orang jadi tidak bosan saat menunggu pesawat,” kata Andra yang merupakan warga Indonesia itu kepada Tempo pada Jumat 17 November 2017.



Tokoh Sanrio, salah satunya Hello Kitty menari dalam pembukaan taman bermain di Terminal 3 Changi Airport Singapura/Mitra Tarigan

Selain Andra, ada pula pengunjung lain yang terlihat asik berfoto dengan latar karakter Sanrio lainnya, termasuk Hello Kitty. Beberapa lainnya sedang mendampingi anak-anak mereka dengan bermain di kolam Hello Kitty, atau bermain cap warna-warni dengan karakter Sanrio. Cap itu ditekan di sebuah tas kain polos. Cap warna-warni yang berbentuk wajah karakter Hello Kitty dan teman-temannya itu menjadi hiasan di permukaan tas polos itu.



Maskapai Eva Air mendandani pesawatnya dengan tema karakter Sanrio. Salah satu hiasan utamanya adalah karakter Hello Kitty



Bandara Changi memang khusus dihias dengan nuansa karakter Sanrio dalam menyambut perayaan akhir tahun. Delapan karakter Sanrio yang populer, yaitu Hello Kitty, Dear Daniel, Cinnamoroll, Gudetama, Little Twin Stars (Kiki and Lala), My Melody dan Pompompurin, akan menghibur para penumpang dan pengunjung bandara di setiap akhir pekan. Tema ini akan berlangsung sejak 17 November 2017 hingga 05 Januari 2018.



Maskapai Eva Air mendandani ruang dalamnya dengan nuansa Hello Kitty, karakter Sanrio/Mitra Tarigan



Dalam menyambut tamu-tamunya, Bandara Changi menyiapkan 40 drone yang akan menyala dan bersinar di tengah 'langit dengan berbagai ragam dan bentuk setelah lampu-lampu utama diredupkan. Setiap pekannya, para karakter Sanrio akan menyanyi dan menari di tempat pertunjukan utama "Mystical Garden" yang berada di terminal 3.

Managing Director untuk Changi Airport Group Jayson Goh, mengatakan timnya yakin banyak penggemar karakter Sanrio yang akan menunggu pertunjukan itu. “Kami ingin memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi pengunjung dan penumpang dengan menghadirkan pertunjukan 40 drone yang mempu berkelap kelip dengan berbagai warna ini,” kata Jayson yang mengatakan menggabungkan antara seni dan teknologi.



Anak kembar duduk di kursi pesawat Eva Air yang sudah didandani dengan nuansa Hello Kitty/Mitra Tarigan

Selain Bandara Changi yang mempersiapkan nuansa Sanrio, maskapai Eva Air juga hari itu memberikan pelayanan spesial kepada para penumpangnya dengan memberikan sebuah boneka Hello Kitty kepada semua penumpangnya. Tidak hanya itu, penumpang pun bisa menikmati nuansa Hello Kitty saat menjalani penerbangan menuju Taipei menggunakan pesawat yang permukaan luarnya pun sudah ada gambar Hello Kitty dan teman-temannya. Hello Kitty dan karakter Sanrio lain juga terpajang di hiasan dinding dalam pesawat, layar, bantal, serta peralatan makan dan juga hidangan yang tersedia.



Pengunjung Bandara Changi Singapura antre untuk memasuki taman bermain kecil bernuansa Hello Kitty dan tujuh karakter Sanrio lainnya/Mitra Tarigan