Kuliner Enak dan Spesial di Jember

TEMPO.CO , Jakarta: Tak mudah mencari makanan khas Jember, Jawa Timur. Tapi kalau yang terkenal dan cocok di lidah, ada banyak. Beberapa orang yang saya temui di kota ini mayoritas menjawab dengan cepat dan lancar ketika ditanyakan, makanan yang enak dan spesial di sana. Mereka menjawab pecel, soto, es krim, nasi langgi, hingga ayam panggang.



Restoran yang mereka sebutkan rata-rata sudah buka sejak puluhan tahun lalu. Bahkan di antaranya ada yang kini dikelola oleh generasi keempat.



Ayam Panggang Sari Jaya

Masih di jantung kota Jember, saya menemukan rumah makan ini. Bangunannya terlihat sudah kuno. Setelah berbincang dengan pemiliknya, baru diketahui jika rumah makan yang dulunya bernama Cheong On itu sudah buka sejak 60 tahun lalu dan kini dikelola oleh generasi keempat.



Sajian kuliner yang jadi andalannya adalah ayam panggang. Menu ini berupa ayam kampung yang dibakar dengan diberi bumbu dan kecap. Rasanya, ehmm... benar-benar menggoyang lidah. Apalagi jika dinikmati saat masih hangat dan baru. Yang unik, panggang ayam disajikan dengan bumbu taoco. Untuk satu ekornya hanya dikenai harga Rp 85 ribu. O, iya, mi gorengnya juga tak kalah yahud.



Sari Jaya a.n Cheong On

Jalan Rasa Sultan Agung No 124

Jember

Buka pukul 08.00-15.00 dan pukul 17.00-21.00





Es Krim Legendaris

Lokasi berikutnya yang saya kunjungi adalah toko es krim di jantung Kota Jember. Toko es krim ini kabarnya sudah berjualan lebih dari 50 tahun dan telah dikelola tiga generasi. Rasa es krimnya bermacam-macam, dari cokelat, vanila, buah, stroberi, blueberry, mocca, rainbow, dan rasa lain hingga 40 jenis.



Saya mencoba es krim rasa cokelat dan vanila. Cokelatnya benar-benar terasa. Begitu pula dengan rasa stroberi. Menurut empunya, es krim buatannya menggunakan buah stroberi asli yang masih segar dengan campuran susu sapi asli yang masih segar pula. Harga mulai Rp 6 ribu per sekop.



Depot Ice Cream Domino

Jalan Trunojo No 40

Jember

Buka pukul 09.30-15.00 dan pukul 17.00-21.00





Nasi Langgi Lengkap

Ketika ditanya restoran mana yang terkenal di Jember, dua resepsionis hotel tempat saya menginap serempak menyebut nama rumah makan ini. Namun, ketika ditanya makanan apa yang enak, mereka tidak bisa menjawab dengan cepat. ”Ada beberapa soalnya,” ujar salah seorang di antara mereka.



Tak ingin berlama-lama, saya bergegas ke rumah makan yang sudah dikelola secara turun-temurun ini. Memang benar, pengunjung cukup banyak siang itu. Menu yang ditawarkan juga relatif berlimpah. Namun saya terpincut nasi langgi yang jadi andalannya. Dalam satu porsinya sudah lengkap. Ada nasi, daging sapi yang dimasak bumbu Bali, sambal goreng tempe, sambal goreng kentang, telor asin, petis, abon sapi, mentimun, dan sambal. Satu porsinya hanya dikenai Rp 21 ribu.



Depot Jawa Timur

Jalan Gatot Subroto No 8

Jember

Buka pukul 08.00-21.00





Pecel Gudeg Walisongo

Pecel ya, pecel. Gudeg, ya gudeg. Begitu yang saya tahu. Tapi di Jember ini, saya menemukan makanan yang bisa dibilang pecel, tapi juga gudeg. Lho kok? Iya, menu ini dikenal dengan nasi pecel gudeg. Dalam satu porsinya terdiri atas nasi putih dengan potongan kacang panjang yang disiram bumbu pecel. Kemudian, diberi tambahan gudeg nangka muda, daging sapi bumbu age, sambal goreng tahu, pecel, dan sepotong tempe goreng.



Benar-benar komplet. Bumbu pecalnya terasa manis dan tetap pedas mengentak. Peyek ikannya juga benar-benar renyah. Tak mengherankan jika warung di dalam gang ini diburu penikmat sajian kuliner saat pagi hingga menjelang siang. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp 11 ribu.



Nasi Pecel Walisongo

Jalan Sultan Agung Gg Walisongo

Jember

Buka pukul 05.30-12.00





Ayam dalam Kuali

Kedai Soto Dahlok ini sudah beroperasi pada 1958 dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Tak mengherankan jika tak asing lagi bagi masyarakat Jember perkotaan. Dinamai oto Dahlok karena dulunya rumah makan ini berada di belakang apotek Dahlok yang kini sudah tidak buka lagi.



Proses pengelolaannya jarang kita temui. Ayam direbus dalam kuali berukuran raksasa. Dalam penyajiannya, nasi dalam mangkok dicampur potongan kentang rebus, ayam, irisan tomat, taoge, dan kubis. Lalu ditaburi irisan seledri dan bawang goreng. Dan yang jelas tanpa menggunakan tambahan koya. Pilihan sotonya ada tiga macam: ada soto biasa, istimewa, dan jeroan. Satu porsi istimewa hanya dihargai Rp 10 ribu.



Soto Ayam Dahlok

Jalan Fatahilah No 1

Jember

Buka pukul 08.00-21.00





ANDRY TRIYANTO | TRAVELOUNGE