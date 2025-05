Lezatnya Aneka Hidangan Kuliner Kreasi Sukabumi

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Sukabumi di Jawa Barat menyimpan aneka hidangan kuliner yang lezat. Kota sejuk ini juga memiliki makanan khas yang telah puluhan tahun dijajakan dan mendapat tempat di hati para penggemarnya. Berikut ini aneka makanan kreasi dapur Sukabumi plus tempat makan yang direkomendasikan.



Nasi Uduk Ungu

Sementara nasi uduk umumnya berwarna putih, di resto ini disulap menjadi ungu. Walhasil, penampilannya menjadi unik dan menarik. Lantas, dari mana warna ungu itu? Warna tersebut ternyata berasal dari buah bit dan ubi. Kandungan gizi yang terdapat pada umbi-umbian itu menjadi nilai tambah tersendiri untuk sajian ini.



Menu andalan ini disajikan dengan ayam (kampung) goreng, tahu, tempe, lalap, dan sambal serta telur dadar tipis sebagai alasnya. Satu porsi nasi uduk ungu spesial ini dapat dinikmati dengan harga Rp 23 ribu per porsi. Untuk yang hanya memilih ayam negeri hanya Rp 17.500 per porsi. Tempat ini juga menawarkan satu menu unik lain, seperti Nasi Uduk Ijo, yang menggunakan cabai hijau sebagai pewarna alaminya.



Mamih Ungu Resto

Jalan Brawijaya No. 16

Sukabumi

Buka pukul 10.00-22.00





Bubur Ayam Campur Telur

Rasanya belum lengkap jika datang ke Sukabumi tapi belum menikmati bubur ayamnya. Ya… bubur ayam tanpa disadari telah menjadi ikon kota tersebut. Di sepanjang jalan, saya relatif mudah menemukan penjual bubur ayam khas Sukabumi. Namun bubur yang konon kondang justru datang dari rumah makan ini.



Dalam setiap mangkoknya, Bubur Ayam Bunut Spesial dikreasikan dengan ati ampela, usus, dan telur muda. Sayangnya, rasa anyir dari telur tumisnya terlalu mendominasi menu seharga Rp 15 ribu per porsi ini. Kroket andalan seharga Rp 1.500 per potong juga rasanya tak terlalu wow. Tapi harus diakui porsinya cukup mengenyangkan.



Pusat Bubur Ayam Bunut

Jalan Siliwangi No. 93

Sukabumi

Buka pukul 06.00-22.30





Sekoteng Modifikasi

Bila malam tiba di Sukabumi dan hawa sejuk sudah mulai menyapa, mungkin minuman hangat bisa menjadi pilihan. Ada beberapa jenis minuman yang dapat dinikmati. Salah satunya sekoteng Singapore. Menurut pemiliknya, minuman ini memang berasal dari Negeri Singa itu. Namun rasanya sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan lidah Indonesia.



Isi setiap mangkoknya cukup ramai. Ada roti, biskuit, mutiara, kolang-kaling, kacang hijau, jali (polong-polongan), dan tangkwe (sejenis labu). Kuahnya terdiri atas bahan jahe dan pandan yang diberi susu kental manis. Dalam penyajiannya disertakan pula secangkir kecil teh pahit untuk menetralkan rasa manis berlebih. Harga per porsinya hanya Rp 9.000.



Sekoteng Singapore

Jalan Ahmad Yani (Teras Pertokoan)

Sukabumi

Buka pukul 17.00-23.00





Wedang Paris

Warung-warung tenda bermunculan di teras-teras pertokoan saat malam tiba di Kota Sukabumi. Di depan kawasan Kota Paris, Anda bisa menemukan sebuah warung yang menjajakan wedang ronde. Mungkin karena lokasinya itulah tempat ini dikenal dengan nama Wedang Paris.



Wedang ronde yang disajikan dalam mangkok ini berisikan mochi—kue dari ketan—tanpa isi dan taburan kacang tanah dengan kuah jahe. Rasa jahenya kurang menghangatkan untuk menu seharga Rp 7.500 per mangkok. Di tempat ini dijual pula jakur (jahe-kencur) seharga Rp 7.500 per gelas.



Wedang Ronde Paradise

Jalan Ahmad Yani No. 319 (depan Salon Paradise)

Sukabumi

Buka pukul 17.00-23.00





Bandros Trotoar

Tempat penjual bandros di Sukabumi ini rasanya lebih pantas dijuluki “Bandros Trotoar”. Betapa tidak, Bandros Ata—begitu namanya—berdiri di trotoar di Jalan Gudang, Sukabumi. Penggemar bandros sering memenuhi trotoar di sekitar warung itu sepanjang malam hingga menjelang dinihari.



Mungkin jam buka usahanya yang dimulai dari malam hingga subuh itu menjadikan tempat ini asyik untuk nongkrong. Berbeda dengan bandros di kota lain, bandros di tempat ini sekilas mirip dengan kue pukis, tapi empuk di bagian atas dan garing di bagian bawahnya. Penganan ini sepertinya memang tepat dijadikan sebagai teman kongko di tengah malam. Harganya hanya Rp 8.000 per satu cetakan.



Bandros Ata

Jalan Gudang No. 4

Sukabumi

Buka pukul 20.30-06.00



ANDRY TRIYANTO | TRAVELOUNGE