Love You More Artinya, Penggunaan, dan Ungkapan Balasannya

Umumnya, saat seseorang berkata I love you more atau love you more saja, itu artinya dia mencintai Anda lebih dari Anda mencintainya. Untuk menjawab ungkapan tersebut, Anda dapat membalasnya dengan kata-kata berikut:

I love you the most. (Aku paling mencintaimu.)

I love you more than the world itself. (Aku mencintaimu lebih dari dunia itu sendiri.)

I love you more than i could ever tell you. (Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kukatakan padamu.)

love you more than the words can describe. (Aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa dijelaskan.)

I love you more than anything I've ever loved before. (Aku mencintaimu lebih dari apapun yang pernah aku cintai sebelumnya.)

I love you more than the stars in the sky. (Aku mencintaimu lebih dari bintang di langit.)