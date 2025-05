Mau Mencicipi Kimbab Raksasa, Ayo Datang ke Festival Ini!

TEMPO.CO , Jakarta:Tahun ini, Korean Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) kembali menggelar acara K-Food Fair. Setelah sukses diselenggarakan di Malaysia Agustus silam, Oktober ini K-Food Fair siap digelar di Jakarta, Indonesia.



K-Food Fair Indonesia 2015 bisa dinikmati masyarakat secara luas pada Sabtu-Minggu, 17-18, Oktober 2015 di Kota Kasablanka. Sebagai bagian dari upacara pembukaan di Mal Kota Kasablanka, para pengunjung diajak untuk menyaksikan proses pembuatan kimbab sepanjang 42 meter.



"Kimbab sengaja dipilih agar masyarakat luas paham bahwa makanan Korea memiliki banyak variasi yang dapat disesuaikan dengan daerah asal dan musim," ungkap Jae Su Kim, President aT (Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation) dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 16 Oktober 2015.



Kimbab merupakan salah satu makanan wajib bagi masyarakat Korea yang terbuat dari rumput laut kering dengan isi yang bervariasi.



Para pengunjung juga bisa menyaksikan kelas memasak kimbab, mencicipi berbagai macam makanan khas Korea, dan mengunjungi booth khusus yang menyajikan makanan Korea dengan sertifikasi halal.



Jae Su Kim mengatakan setiap daerah memiliki makanan khas tersendiri yang telah disesuaikan dengan lidah dari masing-masing masyarakatnya. "Namun, kami berharap agar melalui K-Food Fair 2015 ini masyarakat Indonesia dapat lebih mencintai makanan Korea yang telah disiapkan dengan cara yang aman dan higienis," tutup Jae Su Kim.



Acara yang dibuka dengan Business-to-business (B2B) Export Consultation Meeting dan K-Food Halal Seminar pada Jumat, 16 Oktober 2015 di Hotel Mulia Senayan ini juga akan dimeriahkan oleh pertunjukkan Bela diri, mencoba pakaian tradisional Hanbok dan mempelajari seni melipat kertas.



DINI TEJA