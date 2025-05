TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan terkadang begitu menyita perhatian, sehingga sebagian dari kita mungkin sulit menemukan momen tepat untuk sekedar menyisihkan waktu bagi diri sendiri atau me time.



Padahal me time yang berkualitas berperan penting sebagai kunci sukses seseorang, baik karier atau kehidupan lainnya. Hal ini diungkapkan penulis di Washington Post, Jennifer Meer.



Menurut dia, dalam laman Realsimple.com, menyisihkan sepersekian waktu untuk diri sendiri, misalnya sekedar minum secangkir kopi atau mandi, bisa membuat dirinya lebih produktif menulis. Selain itu, sebagai seorang ibu, cara ini ternyata mampu membuatnya menjadi ibu yang lebih kompeten bagi keluarga.



Adapun penulis buku I Know How She Does It: How Successful Women Make the Most of Their Time, mengatakan, agar lebih bahagia dan sehat, seseorang bahkan perlu menemukan waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih bernilai, seperti bercengkerama dengan pasangan, ketimbang satu jam menonton televisi.



Hal senada pernah diungkapkan peneliti dari Universitas Birkbeck, Dr Almuth McDowall. Dia mengatakan me time yang berkualitas bisa meningkatkan kesehatan psikologis seseorang, dan ini berdampak pada semakin baik ia melakukan pekerjaannya.



"..., menariknya, kami menemukan bahwa me time tidak harus selalu sendirian dan lebih bermanfaat bila diisi dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang disukai," katanya.



"..., jika orang meluangkan waktu untuk mengisi ulang diri mereka dan memanfaatkan waktu mereka secara berkualitas, akan bermanfaat bagi kesejahteraan psikologis serta hubungan antara keluarga, rekan kerja, atau pimpinan. Sebab, mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan yang lebih baik di tempat kerja," ujarnya seperti dilansir laman Alphagalileo.org.



ANTARA