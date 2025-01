Mengenali Gejala Penyakit Jantung dan Diet Sehat untuk Kesehatan Jantung

Berikut ini adalah 5 diet sehat untuk menjaga kesehatan jantung, merangkum dari Healthline “The 5 Best Diets for Heart Health”, antara lain :

DASH merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini dirancang untuk mencegah dan mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi, serta diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit jantung . Seperti halnya diet Mediterania, diet DASH tidak menetapkan daftar makanan yang ketat. Diet DASH ini merekomendasikan porsi makan dari berbagai kelompok makanan berdasarkan kebutuhan kalori individu dengan fokus makanan pada biji-bijian, buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak, dan daging tanpa lemak. Diet ini dilakukan dengan membatasi konsumsi daging merah, biji-bijian olahan, serta gula tambahan.

The Therapeutic Lifestyle Changes (TLC) atau Diet Perubahan Gaya Hidup Terapeutik (TLC) dikembangkan oleh National Institutes of Health (NIH) untuk membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Diet ini dianggap efektif karena berfokus pada peningkatan asupan serat larut yang ditemukan dalam makanan seperti dedak gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, lentil, serta beberapa jenis buah dan sayuran.