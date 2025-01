Pancarkan Energi Feminim dengan Wangi Manis Ini

TEMPO.CO , Jakarta - Wanita cukup identik dengan aroma parfum yang manis . Beberapa menganggap wangi parfum yang manis ini dapat memancarkan energi feminim seseorang. Parfum, khususnya dengan wangi manis bagi perempuan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Bila Anda menyukai wangi manis, parfum Halloween: My Wish ini bisa jadi pilihan Anda.

Parfum ini diciptakan oleh perfumery Delphine Lebeau dan Domitille Bertier. Dalam keterangannya, My Wish menawarkan pengalaman aroma yang dimulai dengan kesegaran dari buah ceri, daun violet, campuran bunga melati dan Gardenia. Kemudian wangi dari parfum ini ditutup dengan aroma manis dari caramel dan bunga nilam.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997, Halloween telah menjadi nama yang cukup terkenal di dunia wewangian. Peluncuran parfum My Wish membawa arti yang sangat penting bagi perkembangan brand Halloween. "Lebih dari sekadar memperkenalkan wangi baru, parfum My Wish menandai identitas brand yang lebih kuat dan lebih terarah," tulis keterangan pers yang diterima Tempo pada Januari 2025.