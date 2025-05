Pertahankan Riasan Saat Keringat Berlebih

TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca terik di Indonesia membuat perempuan memproduksi keringat berlebih. Karena itu, riasan pun hilang dan wajah menjadi berminyak. Kemudian, rasa percaya diri berkurang apabila riasan mudah terhapus begitu saja. Alhasil, wajah harus dipoles dengan bedak setiap saat.



Dhirman Putra, make up artist Indonesia tersohor, memberikan beberapa tip agar riasan wajah tahan lama. Menurut dia, riasan dasar yang sempurna adalah kunci make up akan bertahan lama. “Kalau mau enggak cepat luntur, kita harus perhatikan perfect based-nya. Anda harus mengaplikasikan primer dengan benar,” ujarnya.



Pemakaian primer pada kulit wajah, ujar dia, dapat membuat tampilan serta ketahanan make up berbeda. Anda pun mampu “bertahan” dengan kondisi wajah prima.



Kehadiran primer layaknya lapisan tipis atau base coat. Primer biasanya transparan, tapi sering juga berwarna. Primer transparan akan “menghilang” dan mengontrol tone warna kulit. Primer juga dapat membantu mengurangi pemakaian foundation yang berlebih.



“Warna primer ada berbagai macam, misalnya ungu untuk meratakan warna kulit, hijau untuk kulit kemerah-merahan, yakni ketika Anda sedang perawatan, lalu bening atau putih untuk yang tidak memiliki masalah,” ujarnya.



Jangan lupa gunakan foundation apabila wajah Anda termasuk kulit berminyak. Hindari foundation yang berbahan oil, begitu juga sebaliknya. Tidak lupa, akhiri dasar riasan dengan bedak two way cake.



“Untuk mengaplikasikannya pun jangan sampai salah. Jangan memakai primer atau foundation dengan cara menggeser. Pakailah dengan cara ditepuk-tepuk agar menempel sempurna,” katanya.



Bagi pemula, ia menambahkan, apabila kesulitan menggunakan spon, bisa memakai kuas. Cara ini akan menghasilkan riasan yang berbeda. “Paling aman, sih, kalau pemula pakai kuas dulu karena partikelnya kecil-kecil, jadi bisa lebih merata,” tuturnya.



BISNIS



