Pesohor di Twitter: dari Obama hingga Agnez Mo, Siapa Terpopuler?

TEMPO.CO, Jakarta - Cuitan paling populer di twitter pada 2017 datang dari Barack Obama, meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mungkin merupakan pengguna Twitter paling terkenal di dunia.



Tiga cuitan dari Obama, mantan presiden AS itu bertengger di daftar 10 besar cuitan yang paling banyak di-retweet untuk tahun ini.



Cuitan dengan like terbanyak, sekitar 4,6 juta hingga Selasa, datang dari akun Twitter pribadi Obama di hari demonstrasi supremasi kulit putih yang mematikan di Charlottesville, Virginia.



Cuitan Twitter terpopuler 2017 milik Barack Obama. (twitter.com)

Cuitan tersebut menunjukkan foto sekelompok anak kecil dari ras berbeda sedang melihat Obama di jendela, sementara Obama balas tersenyum, dan menuliskan kutipan Nelson Mandela.



Presiden Joko Widodo melambaikan tangan saat tiba di Bandara Internasional Clark, Filipina, 12 November 2017. Jokowi tiba di Filipina untuk menghadiri ASEAN ke-31. AP/Bullit Marquez

Sementara itu, Twitter Indonesia menghimpun daftar pemimpin dunia yang paling banyak dibicarakan di Twitter Indonesia tahun ini. Presiden RI Joko Widodo dengan akun Twitter @jokowi berada di peringkat ke-10 daftar pemimpin dunia yang paling banyak dibicarakan di Twitter Indonesia. Sejak bergabung di Twitter pada September 2011, kini Jokowi memiliki 9,15 juta pengikut dengan total cuitan 807 pada saat berita ini ditulis. Dalam kelompok ini, Donald Trump berada di posisi pertama karena cuitannya selalu menciptakan percakapan global.



Penyanyi Agnez Monica atau Agnez Mo menyampaikan paparan ketika peluncuran digital store fesyen 'LYKE' di Jakarta, 26 Oktober 2017. Aplikasi LYKE merupakan aplikasi fashion tercanggih. ANTARA/Wahyu Putro A

Bagaimana dengan follower terbanyak? Penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo menduduki peringkat pertama di daftar akun Indonesia dengan pengikut terbanyak di Twitter. Per 6 Desember 2017, Agnes sudah memiliki 17,4 juta pengikut. Pertumbuhan pengikut selama setahun mencapai angka 8 persen, naik dari 16,1 juta tahun lalu.



Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, 20 Februari 2015. TEMPO/Subekti

Twitter Indonesia juga mengungkapkan daftar pengguna Indonesia yang paling banyak dibicarakan di linimasa Twitter sepanjang 2017. Institusi, politisi, penyanyi hingga aktris meramaikan daftar yang dirilis Twitter hari ini. Di sini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pengguna Indonesia nomor satu yang paling banyak dibicarakan di linimasa Twitter sepanjang 2017.