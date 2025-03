Rekomendasi Makanan dan Minuman Selama Berpuasa Saat Cuaca Ekstrem

TEMPO.CO , Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG memperkirakan cuaca ekstrem masih akan melanda Indonesia di bulan Ramadan. Wilayah Jabodetabek misalnya akan diguyur hujan lebat berjam-jam. Lalu apa saja pilihan sajian makanan dan minuman yang pas buat berpuasa di tengah kondisi cuaca ekstrem. Selain hujan yang mengguyur BMKG juga memprediksi terjadinya penurunan suhu hingga mencapai 18 derajat celcius yang disertai dengan angin kencang mencapai 9 kilometer per jam.

7. Sup Sayur

Konsumsi sup sayur sebagai menu berbuka dapat mengembalikan cairan tubuh. Anda dapat membuat sup dengan komposisi bahan sayuran, daging, bakso sapi, atau jamur. Dilansir dari laman rumah sakit Siloam sup yang mengandung sejumlah protein akan membantu menjaga dan mengembalikan energi Anda saat berpuasa.