Pilihan Makanan Menu Buka Puasa untuk Memulihkan Energi

Sup dan sayuran

Sup atau jenis sayuran lain adalah makanan sehat yang dapat membantu mengembalikan cairan tubuh setelah berpuasa. Sup dapat dibuat dengan berbagai sayuran segar seperti wortel, sawi, brokoli, dan lainnya. Untuk menambah rasa dan protein, tambahkan ayam, bakso, atau jamur. Kandungan protein dalam sup membantu mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa.