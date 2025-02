Pusat Oleh-oleh Populer Wisatawan Yogya, Pasar Beringharjo Catat Transaksi Non Tunai Rp 26 Miliar

Meski masih mempertahankan model jual beli yang terbuka pada proses tawar menawar, namun sistem pembayaran transaksi di pasar tradisional tersebut perlahan sudah banyak bergeser dengan cara cashless atau non tunai.

Tren pembayaran non tunai di pasar yang dihuni hampir 6 ribu pedagang itu terpantau selama event Beringharjo Great Sale yang berlangsung dari Oktober 2024 hingga Januari 2025. "Selama tiga bulan event itu, rata-rata transaksi non tunai di Pasar Beringharjo Rp 8,9 miliar per bulan atau diakumulasi Rp 26,8 miliar selama event digelar," kata Kepala Dinas Perdagangan Veronica Ambar Ismuwardani, Selasa 11 Februari 2025.