Putri Diana, 4 Model Pakaiannya Menjadi Ikon Sampai Saat Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Tidak diragukan lagi bahwa Putri Diana menjadi ikon fashion di era 80an dan awal 90an. Gaya berpakaiannya melampaui batasan etika kerajaan dan tidak malu mengikuti tren saat itu. Sama seperti Kate Middleton, gaya rambutnya juga menjadi salah satu potongan rambut paling banyak diminati.



Baru-baru ini, gaun Diana dipamerkan untuk umum di Kensington, sehingga publik bisa melihat-lihat beberapa gaun paling ikonik dan tampilan sehari-hari. Jika melihat gaya berpakainnya ke belakang, sangat jelas dia adalah trend setter. Tapi sekarang beberapa elemen dari gaya berpakaiannya kembali digemari. (Baca: Putri Diana, Cinta Sejatinya Cinta Terhebat)



Sejak 30 Juli 2017, platform pencarian fashion global Lyst telah memantau pola pencarian dan penjualan seputar pakaian ikonik Putri Diana, dan temuannya memperkuat posisi Putri Diana sebagai muse fashion abadi. '' Setiap wanita bisa memadupadankan pakaiannya dengan pakaian favorit Putri Diana, dan tidak heran gayanya terus menjadi ikon bagi wanita di mana-mana, '' Charlotte Austin, editor Lyst, seperti dikutip dari The Telegraph.



Dari pakaian renang sampai setelan, berikut ini gaya khas Putri Diana



Pakaian renang one piece bermotif macan tutul

Pakaian renang bermotif macan tutul yang dipakai Putri Diana saat berlibur bersama pacarnya Dodi Al-Fayed di Prancis Selatan pada tahun 1997 masih menjadi inspirasi gaya musim panas sampai hari ini. Pakaian renang itu berasal dari merek spesialis pakaian renang Israel Gottex.



Setelah penanyangan film dokumenter Channel 4, Lyst telah mencatat peningkatan 39 persen dalam pencarian 'baju renang motif macan tutul' dan mengatakan bahwa gambar Diana yang muncul kembali kemungkinan akan mempengaruhi ketertarikan terhadap baju renang tersebut.



Blazer dengan bantalan di bahu

Luaran yang sering dipakai Putri Diana, adalah blazer kebesaran dengan bantalan bahu. Kini beberapa label seperti Saint Laurent, Balmain dan Balenciaga kembali menampilkan koleksi blazer seperti itu. Lyst merekam adanya peningkatan 21 persen dalam pencarian 'blazer pad bahu' , dan warna yang paling populer adalah hitam.



Little black dress

Ada peningkatan 61 persen dalam pencarian little black dress selama minggu lalu, dan tidak diragukan lagi terinspirasi oleh Putri Diana. Yang paling terkenal, adalah saat Diana muncul dalam gaun mini off-the-shoulder Christina Stambolian saat makan malam amal di Serpentine Gallery pada tahun 1994. Pada malam yang sama Pangeran Charles mengakui perselingkuhannya di televisi nasional, ini mengakibatkan little black dress juga dikenal dengan istilah ‘the revenge dress’. (Baca: Kisah Puteri Diana, dari Urusan Ranjang sampai Bulimia)



''Diana adalah putri rakyat, dengan gaya yang unik dan kepribadian yang memberikan cukup banyak konteks untuk membuat kita tetap membicarakan setiap pakaian sampai hari ini - contohnya: dress balas dendam, '' kata Austin.



Jaket varsity

Pada tanggal 26 Juli lalu, pendiri label fashion Off-White, Virgil Abloh, menampilkan foto-foto Putri Diana yang memakai jaket varsity berwarna hijau, Sejak itu, istilah 'jaket varsity' telah dicari lebih dari 20.000 kali.



“Putri Diana memiliki gaya berpakaian yang beragam, dari knitwear bermotif cerah, hingga little black dress yang ketat dan gemerlap, pakaian kerajaan ini lebih bayak dari pada twin-set dan mutiara,” ujar Austin.



NIA PRATIWI