Strobelights, Tren Make up 2016-2017

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setengah perjalanan tahun 2016 sudah kita lewati. Beberapa pengamat kecantikan mulai mencari tahu adakah perubahan tren riasan wajah di semester dua tahun ini?



Sejumlah brand kecantikan internasional pun memberi alternatif tren riasan wajah untuk menjawab pertanyaan itu. Nefertiti Paris misalnya, bulan ini memperkenalkan Makeup Look 2016-2017: Strobelights.



Make-up Look 2016-2017: Strobelights menampilkan dua konsep riasan wajah. Pertama, Midnight Frost. Inilah konsep riasan glamor dengan nuansa warna bold. Kedua, Daylight Dazzel, model riasan wajah flawless sophisticated yang memadukan warna-warna pastel nan lembut.



“Ini sangat cocok di aplikasikan pada skin tone wanita Asia, yang memberi efek lembut dan tidak membuat wajah kita tampak berminyak,” ujar Founder and CEO Nefertiti Paris, Juliana Pateh.



Untuk mengkampanyekan dua konsep riasan wajah ini, Neftrertiti Paris mendirikan studio workshop bernama Atelier. Diharapkan, studio ini menjadi sarana edukasi sekaligus tempat lahirnya penata rias wajah dan rambut berbakat di Indonesia.



“Studio ini memiliki suasana kelas yang nyaman. Fasilitas dan tenaga pengajarnya pun sangat andal di bidang kecantikan makeup dan rambut,” urai Education and Marketing Head Nefertiti Paris, William Pranata.



