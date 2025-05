Tampil Cantik dengan Bahu Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Anda pasti sering melihat mode busana tahun 1990-an, yaitu busana dengan bagian bahu terbuka. Feminin dengan kesan seksi yang tidak berlebihan, busana dengan aksen off shoulders adalah pilihan yang tepat untuk tampil manis.



Tak perlu busana dengan belahan tinggi, menonjolkan perut, punggung, atau berbahan transparan untuk tampil seksi dan cantik. Busana off shoulders menawakan alternatif tampilan seksi yang lebih elegan dan manis. Dengan memberikan sedikit bukaan kulit di bagian bahu, anda bisa memamerkan leher yang jenjang.



Off shoulders makin terlihat apik saat diterapkan pada bahan-bahan seperti wol, rajutan, atau suede. Anda banyak cara untuk mengaplikasikan mode ini ke dalam busana Anda, baik atasan maupun gaun.



Mode busana off shoulders bisa dilihat dari gaun pesta para perempuan era Victoria abad ke-17 di Inggris. Selain itu, sejak awal 1990-an, mode gipsy atau boho-chic banyak menerapkan potongan ini. Off shoulders diasosiasikan dengan atasan berbahan ringan dan flowy dengan bagian lengan yang melebar, biasanya berwarna putih dengan ornament lace atau motif floral.



Kini, off shoulders tak hanya hadir dalam bentuk gaun, tapi juga dalam bentuk atasan yang bisa Anda padankan dengan denim, celana pendek, atau rok. Selain itu, ada beragam bentuk dan potongan off shoulders, salah satunya potongan leher yang asimitris atau one shoulders. Gaya asimetris ini memang tampak mengesankan di panggung peragaan busana, tapi memang kurang cocok untuk gaya sehari-hari. Namun, jika Anda ingin mencobanya, pastikan Anda memilih material yang lembut dan tidak terlalu mencolok untuk ‘memperhalus’ penampilan.



Ragam off shoulders lainnya adalah cutouts, di mana busana hanya terbuka di bagian bahu saja. Model ini terlihat lebih sopan karena bagian lengan dan dada tetap tertutup. Sedikit potongan di bagian bahu dapat memberikan akse kejutan agar penampilan tak terlihat membosankan. Untuk kesempatan formal, tambahkan cutouts pada desain gaun Anda untuk menambahkan kesan seksi tapi tidak berlebihan.



Satu kelebihan busana off shoulders adalah gaya ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam material dan jenis busana. Di siang hari, Anda bisa memilih menggunakannnya dengan sweater dress berbahan rajutan, jumper, atau bahan lainnya yang ringan dan longgar di tubuh. Untuk gaya yang kasual, padankan dengan skinny jeans atau hot pants, platform atau boots. Di malam hari, off shoulders member sentuhan elegan untuk gaun malam. Seimbangkan kesan seksi dengan warna-warna klasik dan monokrom, lalu padankan dengan strap atau pointy heels.



Adapun untuk tatanan rambut, ingatlah bahwa potongan off shoulders menonjolkan bagian leher dan bahu pemakainya. Anda bisa membiarkan rambut tergerai bebas di bahu, atau mengepangnya untuk tampilan boho-chic yang manis. Sedangkan pada kesempatan formal, angkat rambut ke atas dalam gelung yang tidak terlalu kaku dan biarkan beberapa helai rambut jatuh membingkai wajah dan leher Anda.



