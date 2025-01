Tidur Siang Tingkatkan Produktivitas dan Waspada, Simak Kata Ahli

Sebuah studi di jurnal Sleep menemukan bahwa tidur kurang dari lima jam semalam dikaitkan dengan tinggal di rumah sakit lebih dari 5 hari daripada orang-orang yang tidur antara tujuh sampai delapan jam semalam. The New York Times melaporkan bahwa sebuah studi tahun 2012 yang melibatkan (kurang lebih) 400 karyawan menemukan bahwa tidur kurang dari enam jam setiap malam adalah salah satu pemicu burn-out di tempat kerja.

Sara Mednick, seorang peneliti tidur dan penulis "Take a Nap! Change Your Life," mengatakan kepada The New York Times bahwa tidur siang hari dapat memiliki banyak manfaat tidur semalam, termasuk membantu Anda mengingat dan memelajari informasi spesifik. Mayo Clinic mengatakan tidur siang menawarkan berbagai manfaat bagi orang dewasa sehat. Beberapa yang bisa diobati dari tidur 15 menit itu adalah mengurangi kelelahan, meningkatnya kewaspadaan, meningkatkan mood dan peningkatan kinerja, termasuk waktu reaksi lebih cepat dan memori yang lebih baik