Tip Rias Wajah Pengantin agar Cantik dan Bikin Pangling

TEMPO.CO, Jakarta - Riasan pengantin umumnya berbeda dengan riasan sehari-hari. Tujuannya, agar mempelai wanita tampil lebih cantik hingga membuat pangling orang-orang yang mengenalnya.

Namun, tak semua hasil riasan pengantin sempurna. Tak jarang hasilnya justru malah membuat mempelai wanita jadi tampak kurang menarik. Entah karena riasan yang terlalu tebal atau pilihan warna yang tidak sesuai karakter.



Untuk bisa mendapatkan hasil riasan pengantin yang bagus, Anda bisa ikuti tip dari Jessica Liebeskind, seorang makeup artist dari New York, berikut ini:



Hindari produk riasan krim



Blush on, eyeshadow, hingga eyeliner, hadir dalam bentuk krim. Kelebihannya adalah konsistensi warna. Tapi, ini bukan pilihan riasan terbaik untuk hari pernikahan yang biasanya berlangsung lama atau satu hari penuh. Produk berbahan dasar krim mudah rusak dalam hitungan beberapa jam. Jadi pastikan Anda menggunakan jenis produk riasan yang tahan lama, blush on dan eyeshadow bentuk bubuk, dan eyeliner dari pensil atau gel.



Cukup satu bagian saja yang bersinar



Tujuan untuk tampil bersinar di hari spesial, bukan berarti memperbanyak sumber sinar di wajah Anda. Jika perias telah menerapkan kilau pada kelopak mata, maka cukup gunakan lipstik semi-matte alih-alih menggunakan tipe glossy.



Kerjakan bagian mata lebih dulu



Pastikan perias memulai pekerjaannya dari bagian mata. Karena mata merupakan bagian wajah yang harus dikerjakan dengan benar dan seksama. Kalau mata sudah terlihat oke, bagian lainnya menjadi tidak masalah.



Keriting bulu mata



Tidak semua orang cocok mengenakan bulu mata palsu. Tidak semua perias juga piawai memasangnya dengan tepat di mata kita. Ketimbang berisiko terlihat “fake”, lebih baik Anda melakukan keriting bulu mata. Cukup terapkan sedikit maskara, mata langsung terlihat membelalak alami.



Cukupkan penggunaan pelembap



Saat beraktivitas sehari-hari, boleh saja Anda menerapkan pelembap dalam jumlah cukup banyak demi melindungi wajah dari sengatan sinar matahari. Tapi, tidak di hari pernikahan, karena hanya akan membuat wajah terlalu berminyak dan mempercepat rusaknya riasan pengantin Anda.



Periksa leher



Kebanyakan perias melupakan untuk juga merias bagian leher. Cukup aman bagi Anda yang berhijab, tapi tidak bagi mereka yang mengenakan kebaya pengantin dengan potongan leher rendah. Jadi, selalu ingatkan perias untuk juga mengurus leher Anda agar warnanya terlihat sama dengan wajah.



Gunakan produk dan warna riasan sehari-hari



Tampil cantik di hari pernikahan juga berkaitan erat dengan rasa percaya diri. Jika Anda termasuk orang yang tidak cukup percaya diri tampil berbeda, beritahukan perias agar menggunakan warna-warna riasan yang memang biasa Anda gunakan sehari-hari. Paling penting dalam hal ini Anda merasa cantik dan tetap menjadi diri sendiri, bukan?

