Mereka yang Terbuai Pesona Bag Charm

RINI, 33 tahun, juga kepincut pada gantungan tas Labubu karena fear of missing out (FOMO) atau takut ketinggalan tren. Ia sebetulnya membatasi bujet belanja satu bag charm maksimal Rp 300 ribu. Namun, khusus untuk Labubu seri Flip with Me, ia mengeluarkan Rp 1,1 juta.