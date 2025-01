Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: PHK Tanggung Jawab Kami

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memprediksi kondisi sektor tenaga kerja masih berat pada kuartal pertama 2025. Ia mengungkapkan, industri dan pekerja di sektor tekstil masih akan bekerja keras pada tahun ini. Para ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam “Proyeksi Ekonomi Indef 2025” mewanti-wanti bahwa PHK akan terus berlanjut seiring dengan fenomena tech winter—lesunya perusahaan teknologi lokapasar karena keputusan merger dan akuisisi serta menurunnya pangsa lokapasar. “Kami memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen,” kata Yassierli.