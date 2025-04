UBS Gold Gandeng Nayeon TWICE Jadi Brand Ambassador

TEMPO.CO, Jakarta - Brand perhiasan emas asal Indonesia, UBS Gold, merilis Nayeon TWICE sebagai Brand Ambassador terbaru mereka. Head of Marketing UBS Gold Indah Handayani menjelaskan terpilihnya Nayeon TWICE sebagai Brand Ambassador karena sosoknya yang selalu tampil percaya diri, berkarakter positif, dan tentunya memiliki gaya musik yang unik, yang dapat menginspirasi banyak orang. "Nayeon adalah contoh sempurna dari seseorang yang terus bersinar, membawa energi positif ke setiap langkahnya, dan ini sangat sejalan dengan filosofi UBS Gold," kata Indah Handayani dalam keterangan pers yang diterima Tempo.