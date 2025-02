2 Bandara dari Indonesia Masuk Daftar 100 Bandara Terbaik 2024 versi Skytrax

1. Doha Hamad

2. Singapore Changi

3. Seoul Incheon

4. Tokyo Haneda

5. Tokyo Narita

6. Paris Charles de Gaulle

7. Dubai

8. Munich

9. Zurich

10. Istanbul

11. Hong Kong

12. Rome Fiumicino

13. Vienna

14. Helsinki-Vantaa

15. Madrid Barajas

16. Centrair Nagoya

17. Vancouver

18. Kansai

19. Melbourne

20. Copenhagen

21. London Heathrow

22. Bahrain

23. Amsterdam Schiphol

24. Seattle-Tacoma

25. Guangzhou

26. Fukuoka

27. Haikou Meilan

28. Jakarta Soekarno-Hatta

29. Houston Hobby

30. Paris Orly

31. Dusseldorf

32. Brisbane

33. New York LGA

34. Frankfurt

35. Riyadh

36. Delhi

37. Shenzhen

38. Houston George Bush

39. Bogota

40. Muscat

41. Quito

42. Hamburg

43. Barcelona

44. Shanghai Hongqiao

45. Auckland

46. Cincinnati/Northern Kentucky

47. San Francisco

48. London Gatwick

49. New Chitose

50. Medina

51. Dammam

52. Perth

53. Montréal

54. Cape Town

55. Sydney

56. Jeddah

57. Baku

58. Bangkok Suvarnabhumi

59. Bangalore

60. Los Angeles

61. Hyderabad

62. Abu Dhabi

63. Toronto Pearson

64. Dallas/Fort Worth

65. Adelaide

66. Taiwan Taoyuan

67. Athens

68. Gold Coast

69. Denver

70. Atlanta

71. Kuala Lumpur

72. Durban King Shaka

73. Chengdu Tianfu

74. Denpasar Bali

75. Oslo

76. Seoul Gimpo

77. Budapest

78. Osaka Itami

79. Phoenix Sky Harbor

80. Porto

81. Stockholm Arlanda

82. London City

83. Johannesburg

84. Málaga

85. Malta

86. Minneapolis St. Paul

87. Lyon

88. Milan Malpensa

89. Cologne / Bonn

90. Lisbon

91. Okinawa

92. Goa Manohar

93. New York JFK

94. Da Nang

95. Mumbai

96. Hanoi Noi Bai

97. Boston Logan

98. Changsha

99. Detroit

100. Berlin Brandenburg.

