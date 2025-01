25 Maskapai Penerbangan Teraman di Dunia 2025, Adakah dari Indonesia?

TEMPO.CO , Jakarta - Situs web pemeringkatan keselamatan penerbangan, Airlineratings.com, merilis 25 daftar maskapai penerbangan layanan penuh dan biaya rendah paling aman di dunia 2025. Untuk kategori maskapai penerbangan layanan penuh, posisi teratas diraih oleh Air New Zealand .

Maskapai penerbangan itu dua tahun berturut-turut di peringkat pertama setelah menyingkirkan Qantas yang harus puas di urutan kedua. Menukil dari New York Post, Air New Zealand melakukan penerbangan terpanjang dari Bandara New York JFK ke Auckland dengan jarak 8.828 mil.