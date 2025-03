38 Tahun Reza Rahadian: Seribu Wajah dalam Film Indonesia

Lebih lanjut, sejumlah film yang pernah dibintangi Reza meliputi Perempuan Berkalung Sorban, Habibie & Ainun, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, Critical Eleven, My Stupid Boss, Imperfect, Layangan Putus the Movie, Siksa Kubur, dan yang terbaru film The Most Beautiful Girl in The World, yang bekerja sama dengan Netflix yang sudah tayang pada 14 Februari 2025. Selain film-film tersebut, masih ada banyak lagi karya Reza yang dapat dinikmati.