4 Aksi The Sacred Riana di Asia's Got Talent 2017

TEMPO.CO, Jakarta - The Sacred Riana berhasil membanggakan Indonesia. Kamis malam, 14 Desember 2017, ilusionis perempuan The Sacred Riana diumumkan sebagi juara pertama dalam ajang Asia's Got Talent 2017.



Pembawaan The Sacred Riana yang misterius dengan rambut yang menutupi sebagian wajahnya, banyak membuat penonton penasaran. Tidak hanya itu, Riana bahkan menambahkan gerakan-gerakan aneh dan hanya diam tanpa mengucapkan kata-kata.

Dalam setiap penampilannya, The Sacred Riana selalu tampil dengan trik bernuansa horor yang menjadikan penampilannya selalu bikin merinding. Berikut deretan aksi The Sacred Riana dalam ajang Asia's Got Talent yang membuat ketiga juri David Foster, Anggun dan Jay Park serta penonton ketakutan.

1. Saat Audisi

Saat pertama kali muncul, The Sacred Riana sukses menunjukkan kesan misterius. Saat David Foster menanyakan nama dan asal seperti peserta lainnya, Riana tidak menjawab. Ia langsung menghampiri David Foster dan dua juri lainnya, Anggun dan Jay Park.

Alhasil hal tersebut membuat ketiganya kabur ketakutan. The Sacred Riana langsung melakukan aksinya dengan memberikan sebuah kunci kepada David dan kartu kepada Jay Park dan meminta mereka menutup dengan kedua tangannya. Tidak lama setelahnya, Riana memotret Anggun dan menyerahkan hasil foto tersebut kepada Anggun.

Kemudian, Riana mengambil kunci dari David dan kunci tersebut dengan sendirinya bergerak di atas tangannya. Tidak hanya itu, Riana kemudian mengambil kartu yang dipegang oleh Jay Park dan memindahkan kartu yang dipilih Jay Park tanpa dipegang olehnya.

Saat itu, Riana mengaku yang membantunya berada di dalam foto yang dipegang Anggun. Anggun heran, ia merasa tidak membantu Riana. Setelah foto yang dipegangnya dibuka, terlihat sosok perempuan seperti Riana berada di sebelah Anggun.

2. Semi Final

Aksi The Sacred Riana sukses membuat juri dan penonton terpukau pada semi final. Saat itu, Riana bermain dengan teman khayalannya dan kotak rumah-rumahan yang berada di tengah panggung. Tidak lama kemudian, Riana memasukkan sebuah papan tulis bertuliskan 'Play With Me' ke dalam kotak tersebut.

Setelah kotak tersebut dibuka, tulisan dalam papan tersebut berubah menjadi, "Not with you. Anggun!!". Rupanya teman khayalan Riana ingin bermain dengan Anggun. Melihat hal tersebut, Anggun lantas menolak.

Riana dengan ungkapan marah lantas memasukkan boneka ke dalam kotak rumah-rumahan tersebut, dan tidak disangka muncul seorang wanita dengan pakaian dan gaya yang mirip dengan Riana yang lantas mendekati Anggun hingga membuatnya berlari dan sembunyi di balik meja juri.

3. Grand Final

Saat tampil di Grand Final, The Sacred Riana membuat Anggun berteriak ketakutan. Aksinya kali ini dibuka dengan membakar kertas berbentuk pentagram dan meletakannya di sebuah wadah berisi abu.

Belum terbakar sepenuhnya, Riana kemudian menamburkan abu tersebut di punggung tangan Anggun dan bentuk pentagram tersebut muncul di tangan Anggun.

Setelah itu, Riana terlihat membuka kotak kosong yang berada di tengah panggung. Sambil mengucap mantra, tiba-tiba muncul belasan zombie dalam kotak yang hanya bisa bermuat satu orang tersebut. Zombie-zombie tersebut mengejar Anggun yang berada di kursi juri dan membuatnya berteriak.

Tidak lama setelahnya, Riana masuk ke dalam kotak tersebut dan sosoknya menghilang. Namun, tiba-tiba Riana muncul di belakang meja juri dan membuat ketiga juri terpana.

4. Result Show

Di partai final, Riana mengajak Jay Park untuk bermain di atas panggung bersama lima penonton lainnya. Mereka diminta duduk melingkar di sebuah kursi dan meletakkan kedua telapak tangan di meja yang berada di atas panggung.

Riana kemudian meminta Jay Park memikirkan hal yang sangat ia takutkan. Secara tiba-tiba, meja tersebut bergerak dengan sendiirnya dan berputar sehingga membuat Jay dan lima penonton lainnya ikut berjalan.

Tidak lama setelahnya, Riana menghentakkan tangan ke atas meja dan membuat meja tersebut berhenti berputar. Kemudian, Riana meminta Jay Park mengungkap hal yang paling ia takutkan.

Tidak disangka, hal yang ditakutkan oleh Jay Park sebelumnya telah tertulis di atas sebuah papan yang berada di atas meja yang bergerak tadi. Jay Park dibuat terkejut melihat aksi The Sacred Riana yang bisa membaca pikirannya.

