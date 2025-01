6 Alasan Dubai jadi Destinasi Liburan bersama Keluarga pada 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai dikenal sebagai kota yang memadukan kemegahan arsitektur modern dengan kekayaan tradisi dan budaya. Dengan keunikannya, kota di Uni Emirat Arab ini menjadi tujuan bisnis dan wisata global. Dua tahun berturut-turut Dubai menempati posisi pertama Tripadvisor “Travelers Choice Best of the Best Destination Awards” untuk 2023 dan 2024.