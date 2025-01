6 Atraksi Wisata Seru untuk Merayakan Tahun Baru Imlek 2025 di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun Baru Imlek di Singapura, lebih dari sekedar tradisi kuno. Momen suka cita ini ditandai dengan berkumpul bersama orang terkasih dan harapan untuk kesejahteraan. Di Singapura, Tahun Baru Imlek dirayakan selama dua hari yaitu pada Rabu dan Kamis, 29 dan 30 Januari 2025.

Wisatawan ingin merayakan Tahun Baru Imlek di Singapura bisa menjelajahi berbagai acara dan festival yang digelar untuk menyemarakkan musim liburan ini. Dilansir dari laman Visit Singapore dan Lifestyle Asia, berikut ini beberapa acara Tahun Baru Imlek di Singapura yang dapat dikunjungi.

1. Chinatown

Chinatown akan menjadi tujuan utama selama musim Tahun Baru Imlek. Ada berbagai acara seru mulai dari kompetisi Tari Barongsai yang seru, pasar bertema perayaan, dan produksi panggung akhir pekan dengan pertunjukan budaya. Selain itu, pengunjung dapat menantikan perayaan hitung mundur tahunan, membunyikan lonceng tahun ular kayu pada tanggal 28 Januari 2025. Perayaan Tahun Baru Imlek di Chinatown 2025 akan berlangsung di berbagai lokasi di kawasan Chinatown hingga 27 Februari. Sebagian besar acara akan berakhir pada 28 Januari, tetapi lampu jalan akan tetap menyala hingga 20 Februari 2025.

2. River Hongbao 2025

River Hongbao adalah salah satu atraksi bertema festival terbaik di Singapura selama musim Tahun Baru Imlek. Tahun ini River Hongbao berlangsung dari 27 Januari hingga 5 Februari di berbagai lokasi di Gardens By the Bay. Atraksi yang digelar sejak tahun 1987 ini, mengajak wisatawan untuk menikmati pertunjukan budaya, instalasi lampu yang sangat besar, jajanan kaki lima yang dipenuhi dengan hidangan khas hari raya, dan pameran khusus tentang warisan surat remitansi Cina di “Greetings from Afar: Chinese Remittance Letters.”

Selain itu, bertepatan dengan 60 tahun kemerdekaan Singapura, akan ada pusat perhatian Singa Merdeka yang megah yang diberi nama “Kota Singa”. Pengunjung juga dapat menikmati kemeriahan musim semi saat pertunjukan kembang api yang menakjubkan menerangi langit malam, dengan 60 helai pada malam pembukaan dan 30 helai pada malam kedua dan ketiga. .

3. Lady White Snake di Gardens by the Bay

Gardens by the Bay menyambut Tahun Ular dengan Bunga Musim Semi, pameran bunga yang terinspirasi oleh Legenda Ular Putih – salah satu dari empat cerita rakyat Cina yang terkenal. Atraksi utamanya menampilkan perwujudan Lady White Snake setinggi 2,5 meter yang dibuat dengan cermat melalui seni mosaik. Bentuk seni hortikultura yang rumit ini menggunakan berbagai tanaman untuk menciptakan patung-patung tiga dimensi yang tampak hidup dan menakjubkan, dipersembahkan atas kerja sama dengan perusahaan lanskap terkemuka di Cina, Beijing Florascape.

Pameran bunga juga menampilkan lebih dari 1.000 bunga dahlia, dengan lima varietas baru tahun ini. Sebagai lambang kemakmuran dan awal yang baru, bunga dahlia merupakan bunga favorit sepanjang Tahun Baru Imlek dan menjadi ciri khas pertunjukan bunga meriah di Gardens by the Bay untuk Tahun Baru Imlek. Lady White Snake di Flower Dome, Garden by The Bay bisa disaksikan hingga 23 Februari 2025.

4. Marina Bay Sands

Marina Bay Sands akan menyambut Tahun Ular Kayu dengan acara tahunan lampu hias malam bertajuk “Chinese New Year Light Up: A Celebration of Bold Beginnings”, pada 27 Januari 2025. Berlangsung di The Shoppes di Grand Colonnade Marina Bay Sands, acara ini akan menampilkan penampakan lampu gantung berkat yang spektakuler dan semarak. Sebagai penghormatan simbolis kepada Tahun Ular, latar belakang megah menyoroti syair-syair Cina yang mengalir turun dari ular-ular yang bergerak.

Serangkaian pertunjukan akan melengkapi rangkaian perayaan ini, termasuk tari naga, barongsai, dan payung Tiongkok yang meriah, opera Tiongkok modern, dan kembang api yang meriah, diiringi musik dari grup musik fusion Tiongkok Singapura yang diakui secara kritis, The TENG Ensemble, yang dikenal dengan perpaduan khasnya pengaruh musik Timur dan Barat.

5. S.E.A. Aquarium

Perayaan Tahun Baru Imlek juga semarak di S.E.A. Aquarium, dengan menampilkan dekorasi khusus dan pertunjukan tari naga bawah air di Open Ocean Habitat. Selain Bekerja sama dengan Ding Yi Music Company, grup musik kamar Tionghoa setempat, S.E. A Aquarium membuat daftar lagu yang akan memikat tamu dengan lanskap suara yang menggabungkan kepekaan tradisional dan kontemporer. Musim perayaan di S.E.A Aquarium berlangsung mulai 22 Januari hingga 16 Februari 2025.

6. Chingay di Pit Building F1

Musim Tahun Baru Imlek juga merupakan satu-satunya waktu di Singapura di mana wisatawan bisa mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kendaraan hias keliling yang dihiasi lampu-lampu dengan para penampil di dalamnya. Tema parade tahun ini, “Joy”, merayakan berbagai aspek kebahagiaan dan kehangatan yang unik di Singapura, seperti makanan dan keluarga yang makan bersama (Family Joy), berbagi cerita dan budaya (Community Joy), serta perayaan dan pencapaian (National Joy).Chingay Parade 2025 berlangsung pada 7 dan 8 Februari, pukul 8 malam di 1 Republic Boulevard, F1 Pit Building, Singapura. Harga tiket mulai dari SGD20 atau sekitar Rp 239 ribu.